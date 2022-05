Junge Feuerteufel in Nürnberg: Zwei Kinder zünden Holzhütte an – die brennt komplett ab

Von: Felix Herz

Zwei Kinder zündeten laut Polizei eine Holzhütte eines Sportvereins an (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Nürnberg hatte die Zündelei zweier Kinder weitreichende Folgen: Die Holzhütte eines Sportvereins fing Feuer und brannte ab. Jetzt ermittelt die Kripo.

Nürnberg – Gegen Samstagmittag um 11.45 Uhr, 21. Mai, meldete ein Zeuge per Notruf, dass es auf dem Gelände der Sportanlage ASC Boxdorf in der Straße „Am Weiher“ in Nürnberg brennt. Dabei handelte es sich um eine Holzhütte. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen – die Hütte selbst aber brannte vollständig nieder.

Nürnberg: Kinder zünden Holzhütte an – beide strafunmündig

Bei dem Brand der Holzhütte des Sportvereins kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Laut Pressemitteilung der Polizei entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Im Verlauf der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei Kinder den Brand verursacht hatten.

Ein strafunmündiges Kind, also unter 14 Jahre alt, hatte in Beisein eines weiteren Kindes, ebenfalls strafunmündig, in der Holzhütte gezündelt. Dadurch war der Brand verursacht worden.

Abgebrannte Holzhütte in Nürnberg: Kripo ermittelt

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung ausführt, übernimmt nun das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Sie werden nicht nur zeigen, ob und wie fahrlässig die Kinder handelten, sondern auch, wie es zu einem solch verheerenden Brand kommen konnte. (fhz)

Erst vor kurzem war es zu einem verheerenden Brand in Nürnberg gekommen: Die Baustelle eines 12-Millionen-Kita-Neubaus brannte vollständig nieder.

