Nürnberger Bratwurst soll es künftig auch vegan geben: „Deutliche Unterschiede“ zum Original

Die Nürnberger Bratwurst soll es künftig auch in vegan geben. Die Firmengruppe WOLF entwickelt gerade die fleischlose Alternative des Klassikers.

Nürnberg - Für die traditionelle Nürnberger Bratwurst ist die Frankenmetropole weit über die bayerischen Landesgrenzen hinweg bekannt. Die „Drei im Weggla“ gelten bei einem Besuch in Nürnberg als Muss. Ein Unternehmen für Fleisch- und Wurstspezialitäten will den Klassiker, nachdem der Trend zuletzt vermehrt in Richtung fleischlose Ernährung gegangen ist, künftig auch in der veganen Variante auf den Markt bringen.

Nürnberger Bratwurst: Schwandorfer Firmengruppe WOLF kündigt vegane Variante für den Sommer 2023 an

So plant die aus Schwandorf stammende Firmengruppe WOLF, ihr Sortiment ab Sommer 2023 mit einer veganen Bratwurst zu erweitern. „Wir planen, pünktlich zur Grillsaison 2023 allen Kunden im Lebensmittel-Einzelhandel, in Discountern und der Gastronomie unsere neuen Produkte anzubieten“, teilt Christian Wolf, Inhaber der WOLF Firmengruppe auf Anfrage von Merkur.de mit. Zur diesjährigen Grillsaison nahm die Firmengruppe bereits ordentlich Geld in die Hand, um ihre Produktionsstätten zu modernisieren.

Doch wie nah kann die vegane Nürnberger Bratwurst dem Original kommen? „Die genaue Rezeptur können wir nicht verraten, jedoch werden typische Gewürze wie beispielsweise Majoran eingesetzt, um einen authentischen Bratwurstgeschmack zu erzielen“, sagt Wolf. Allerdings: „Aufgrund des g.g.A-Schutzes (geschützte geografische Angabe, Anm. d. Red.) müssen deutliche Unterschiede bezüglich Grammatur und Größe vorhanden sein. Der Schutzverband prüft, wie nah die pflanzlichen Alternativen der originalen Nürnberger Rostbratwurst kommen dürfen beziehungsweise können.“

„Drei im Weggla“ in vegan: Die Firmengruppe WOLF, hier Inhaber Christian Wolf, entwickelt gerade eine vegane Nürnberger Bratwurst. © WOLF GmbH

Nürnberger Bratwurst: Name der neuen veganen Variante ist noch nicht bekannt

Man wolle jedoch „kein fleischloses Plagiat der originalen Nürnberger Rostbratwurstherstellen, sondern einen neuen pflanzlichen Bratwurstgenuss bieten“. Ohnehin seien die veganen Bratwürste aktuell „noch in Arbeit und noch nicht im Stadium der Markteinführung“. Wie das neue Produkt schlussendlich heißen wird, sagte WOLF nicht. Hergestellt werden soll die vegane Alternative des Klassikers in Nürnberg.

Das Unternehmen habe schon länger eine „Entwicklung hin zur pflanzlichen Ernährung“ wahrgenommen und sich deshalb in Zusammenarbeit mit Experten viel Zeit für den Entwicklungsprozess genommen. Auf dem Oktoberfest gab es heuer einen weiteren Klassiker erstmals auch in vegan: die Weißwürste. (jg)

