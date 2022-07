Neuer Campingplatz nahe Nürnberg von Besuchern überrannt - doch Betreiber haben ein Riesenproblem

Von: Nadja Pohr

Teilen

An Besuchern mangelt es am „SeeCamp“-Campingplatz in Dinkelsbühl nicht - jedoch an Personal (Symbolbild). © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zwei Nürnberger erfüllten sich den Traum vom eigenen Campingplatz. Seither kämpfen sie jedoch mit großen Problemen. Die Situation ist so schlimm, dass sogar Dauercamper aushelfen müssen.

Nürnberg/Dinkelsbühl - Ottmar Dillamar und Benjamin Arndt erfüllten sich Anfang des Jahres mit der Eröffnung ihres Campingplatzes „SeeCamp“ im fränkischen Dinkelsbühl einen Traum. Doch der Traum der beiden Nürnberger entwickelte sich schnell zum Albtraum. Das Personal fehlt vorne und hinten - gleichzeitig wird der Campingplatz von Besuchern überrannt.

Ottmar Dillamar und Benjamin Arndt haben seit Januar viel Arbeit in den Campingplatz in der Metropolregion Nürnberg gesteckt und ordentlich die Werbetrommel gerührt. Höhepunkt war schließlich der Mai, als das „SeeCamp“ in der HR-Sendung „Der Camping-Check“ zu sehen war. „Nach dem Fernsehbeitrag wurden wir überrannt“, sagt Dillamar im Interview mit dem Spiegel. Die Situation entwickelte sich für die beiden Betreiber schnell in ein Chaos.

„Da ist die Hölle über uns eingebrochen“: Dauercamper unterstützen Nürnberger Campingplatz-Betreiber

Vor allem das Lokal des Campingplatzes „SeeCamp“ sei das Sorgenkind. Als es am Karfreitag zum ersten Mal öffnete, war der Ansturm groß. „Da ist die Hölle über uns hereingebrochen“, beschreibt Ottmar Dillamar. Die Dauercamper, die ebenfalls im Lokal saßen, hätten irgendwann beim Abräumen, spülen und kochen geholfen. An Personal kommen die Betreiber nicht heran. „Wir brauchen Saisonkräfte. Die müssen sich im Winter arbeitslos melden. Das will keiner“, sagt der Betreiber.

Wenige Wochen später folgte jedoch prompt der zweite Ansturm auf das Lokal. Das Chaos nahm so hohes Ausmaß an, dass Dillamar die Reißleine ziehen und die Gäste nach Hause schicken musste. „Ich habe nur noch geweint, gesagt, dass ich das alles nicht schaffe, dass die Wirtschaft zu bleibt“, erzählt er. Nachdem der Betreiber zusammenbrach, beschlossen die Dauercamper, künftig das Lokal zu schmeißen. Und auch bei vielen anderen Baustellen packen sie mit an - unter der Woche gehen sie ihren Jobs nach und am Wochenende helfen sie unbezahlt auf dem Campingplatz.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Dauercamper haben „SeeCamp“-Betreiber „ins Herz geschlossen“

Die Dauercamper bieten ihre Hilfe gerne an, wie sie dem Spiegel erzählen. „Vom ersten Tag an wurde mit den beiden alles besser“, erklärt einer der Helfer, der sich ehrenamtlich um den Rasen kümmert. Die Stammgäste freuen sich, dass endlich wieder etwas auf dem Campingplatz los ist. Auch um die beiden „SeeCamp“-Betreiber kümmern sie sich: „Wir haben die beiden ins Herz geschlossen.“

Ottmar Dillamar und Benjamin Arndt wissen die Mithilfe der Gäste zu schätzen. „Hätten wir die Dauercamper nicht, hätten wir aufgegeben“, sagt Dillamar. Es sei nicht in Sicht, dass sich die Personalsituation schnell gelöst sein werde. Die Dauercamper versicherten, dass sie weiter aushelfen werden. Für die Saison haben die beiden Betreiber aus Nürnberg allerdings nur ein Ziel: „Überleben“.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.