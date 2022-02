Russlands Angriff auf Ukraine: Oberbürgermeister Marcus König schreibt Brief an Partnerstadt Charkiw

Teilen

Ein Feuerwehreinsatz in Charkiw in der Ostukraine. © Aris Messinis/AFP

Russland hat die Ukraine angegriffen. Nürnbergs OB Marcus König sorgt sich um die Freundinnen und Freunde der ukrainischen Partnerstadt und schreibt einen Brief.

Nürnberg – Die Welt ist bestürzt über den Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine. Politikerinnen und Politiker verurteilen Russlands Zug unter Staatsoberhaupt Wladimir Putin, Aktienmärkte brechen ein, der russische Ölpreis befindet sich auf Rekordniveau. Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König sorgt sich, verfolgt mit „großer Bestürzung die von Russland forcierte Eskalation der Lage in der Ukraine“, wie er in einem Brief an seinen Amtskollegen Ihor Terechov in der ukrainischen Partnerstadt Charkiw schreibt.

Nürnberg und Charkiw: Lebendige Partnerschaft seit 1990

Seit 1990 verbinde sie eine sehr lebendige Partnerschaft. „Wir sind in diesen schwierigen Stunden in Gedanken bei unseren Freundinnen und Freunden. Wir bekunden unsere Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern von Charkiw und verurteilen zutiefst die kriegerische Aggression gegen die Ukraine„, schreibt König und bietet Unterstützung an. Er bringt einen möglichen Spendenaufruf in Nürnberg ins Gespräch, wünscht den ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern viel Kraft und Zuversicht. Die Partnerstädte Nürnberg und Charkiw stehen in ständigem Austausch, wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung schreibt.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.