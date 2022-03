Vorbei am Kriegsgebiet: „China-Zug“ reist durch Russland nach Nürnberg – „Putin will den Zug nicht aufhalten“

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Rund 600 Meter lang ist der Güterzug, der gerade aus China in Richtung Nürnberg rollt. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Kommt er oder kommt er nicht: Der 600 Meter lange Güterzug aus China soll am Freitag trotz Krieg und Sanktionen nach 10.000 Kilometern und 15-tägiger Reisezeit fahrplanmäßig in Nürnberg ankommen.

Nürnberg – Schafft der „China-Zug“ die gewaltige Strecke quer durch Russland über Polen nach Nürnberg? 10.000 Kilometer in rund 15 Tagen muss der etwa 600 Meter lange Güter-Express von Chengdu im Westen des fernöstlichen Riesenreiches bis nach Nürnberg in Nordbayern zurücklegen. Armin Siegert, Chef für Grundsatzfragen in der Außenwirtschaftspolitik und Leiter des internationalen Geschäftsbereichs bei der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (IHK), kann es kaum glauben. Wie soll der „China-Zug“ die gewaltige Route trotz der gravierenden Probleme mit Bomben, Granaten und Flüchtlingen schaffen? Er sei skeptisch, dass der Zug tatsächlich am Freitag in Nürnberg in den Abendstunden planmäßig ankommen werde.

„China-Zug“ soll planmäßig am Freitag in Nürnberg eintreffen

Dagegen ist Peter Schreyer vom „TriCon-Terminal“ im Nürnberger Hafen optimistisch. „Ich glaube nicht, dass Putin den Zug aufhalten und China damit ernsthaft verärgern will“, sagt Schreyer. Hier zwischen den vielen Gleisen und Containern am Ufer des Main-Donau-Kanals würden schon seit über fünf Jahren regelmäßig endlose Container-Güterzüge aus dem Reich der Mitte mehr oder weniger pünktlich ankommen. „Die Züge aus China sind im Durchschnitt etwa 600 Meter lang“, sagt Schreyer und berichtet, dass der Mega-Frachtexpress „normalerweise“ am Freitag in Nürnberg eintreffen würde.

Peter Schreyer vom „TriCon-Terminal“ im Nürnberger Hafen ist optimistisch. © TriCon Terminal Nürnberg

Die Route des „China-Zugs“ geht nicht durch Ukraine

Die Eisenbahn-Route der neuen Seidenstraße führt über Russland, Weißrussland und Polen und nicht über das aktuelle Kriegsgebiet in der Ukraine. Startpunkt des Container-Zuges ist mit Chengdu eine Fünf-Millionen-Stadt im Westen Chinas, die häufig auch als „Hauptstadt des Pandabären“ bezeichnet wird. Allein im letzten Jahr seien laut Schreyer über 40 Züge aus China in Nürnberg angekommen. Die Auslastung liege im Durchschnitt bei „sehr guten“ 92 Prozent.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Auf dem Rückweg sei die Bahn selbstverständlich nicht leer unterwegs. Das Verhältnis zwischen Import und Export falle mit 57,5 zu 42,5 Prozent leicht zugunsten der Chinesen aus. Trotz der weiten Strecke und der langen Fahrtzeit sei die Zugverbindung sehr stabil. Lediglich an der Außengrenze der Europäischen Union (EU) in Polen komme es gelegentlich zu längeren Wartezeiten. Ob der aktuelle Zug aus China trotz der akuten Lage planmäßig unterwegs ist?

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Ukraine-Flüchtlinge haben Vorfahrt in Ostpolen

Ein Anruf bei einem Logistik-Experten gibt Klarheit. „Aktuell soll der China-Zug planmäßig am Freitag in Nürnberg ankommen“, berichtet Martin Tölksdorf von „MT Logistik“. Priorität auf den Gleisen und an der ostpolnischen Grenze in Małaszewicze bei Lublin hätten derzeit freilich die Züge mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. „Für mich ist die aktuelle Situation einfach schierer Wahnsinn. Aber ich vermute, dass der China-Zug am Freitag pünktlich in Nürnberg ankommen wird“, sagt der Experte für internationale Logistik.

Am Terminal in Nürnberg wartet man gespannt auf den „China-Zug“. © TriCon Terminal Nürnberg

Trotz Ukraine-Krise: Schneller per Zug als mit dem Schiff

Die regelmäßige Zugverbindung zwischen China und Nürnberg ist 2015 eingerichtet worden, um eine relativ schnelle und vergleichsweise günstige Alternative zwischen Luftfracht und Seeweg schaffen zu können. Zum Vergleich: Von den chinesischen Seehäfen sind die Waren nach Europa doppelt so lange unterwegs wie auf der Schiene von China über Russland nach Nordbayern. Luftfracht geht zwar schneller; kostet aber viel mehr. Und so dürften neben vielen Firmen auch zahlreiche Verbraucher in Nordbayern darauf hoffen, dass der „China-Zug“ pünktlich und sicher am Freitag in Nürnberg ankommt.

Mehr Informationen über den China-Zug gibt es im Internet unter www.tricon-terminal.de.