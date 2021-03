Corona in Nürnberg: Inzidenz bleibt auf hohem Niveau - Söder mit klaren Forderungen vor Corona-Gipfel

News-Ticker für die Frankenmetropole

Die Inzidenz in Nürnberg bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Markus Söder stellt klare Forderungen an den Bund vor dem Corona-Gipfel. Alle News im Ticker der Frankenmetropole.

Markus Söder* mit klaren Forderungen an den Bund vor dem Corona-Gipfel.

Kapazitäten in Nürnberger Impfzentrum hochgefahren: 1.300 Impfungen am Tag möglich.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Nürnberg - Eigentlich waren im Freistaat für nächste Woche weitere Öffnungen geplant. Allerdings müssen Biergärten, Kinos und Theater wegen der hohen Infektionszahlen weiter geschlossen bleiben. Das hatte das Gesundheitsministerium bereits am Donnerstag mitgeteilt. Am Montag schalten sich die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) zusammen, um über weitere Schritte in der Pandemie-Bekämpfung und die Regelungen für Ostern zu beraten. Alle Informationen über die aktuelle Corona-Lage in Bayern finden sie immer bei uns.

Markus Söder (CSU) hat am Dienstag bereits klargemacht, dass er weiter einen vorsichtigen Kurs bevorzugt. Die Notbremse müsse für alle Bundesländer gleich gehandhabt werden, so Söder. Mit Blick auf Ostern forderte er vom Bund, eine verbindliche Testpflicht für Urlaubsrückkehrer einzuführen. „Die vielen Reisebuchungen nach Mallorca machen große Sorge. Bayern wird genug Testkapazitäten an den Flughäfen aufbauen und bereithalten. Wir dürfen nichts riskieren“. Auch in Nürnberg ist am Freitag der erste Flieger Richtung Mallorca abgehoben und war restlos ausgebucht.

Kapazitäten in Nürnberger Impfzentrum hochgefahren: 1.300 Impfungen am Tag möglich

Nürnbergs Impfzentrum hat seine Kapazitäten deutlich aufgestockt. Am 19. März hat die Stadt die Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff Astrazeneca wieder aufgenommen. 1300 Impfungen konnten am Wochenende bereits pro Tag durchgeführt werden. Am Donnerstag (25. März) soll es den ersten „langen Impftag“ geben, wie die Stadt Nürnberg* in einer Pressemitteilung bekannt gab. Von 8 bis 20 Uhr könne an diesem Tag geimpft werden. Im Moment laufen die Vorbereitungen für zwei lange Impftage pro Woche im Impfzentrum.

Jeden Mittwoch oder Donnerstag erfährt die Koordinierungsstelle des Nürnberger Impfzentrums, wie viel Impfstoff von welchem Hersteller in der Folgewoche zur Verfügung steht. Auf Basis dieser Angaben werden Termine freigeschaltet, heißt es in einem Bericht von nordbayern.de. Wer impfberechtigt ist, kann sich im Internet-Portal „BayIMCO“ einloggen. Dort werden sowohl der erste als auch der zweite Impftermin vorgeschlagen. Sollte einem der Termin nicht passen, könne man einen anderen Tag eingeben und sehen, ob an diesem noch ein Zeitfenster frei ist, heißt es weiter. Beim Impfstoff hätte man allerdings keine Wahl. Lediglich die Daten geben einen Hinweis darauf, ob Astrazeneca, Biontech oder Moderna zugewiesen wurde. Alle Informationen rund um den Astrazeneca-Impfstoff finden Sie immer aktuell bei uns.

Corona in Nürnberg: Der Inzidenzwert der Stadt bleibt auf hohem Niveau

Die Schulen sind geschlossen, die Kinder im Distanzunterricht. Nur die Abschlussklassen dürfen mit viel Abstand für den Präsenzunterricht in die Klassenzimmer kommen. Die Kitas sind weiterhin im Notbetrieb und Einzelhandelsgeschäfte dürfen ihre Ware nur zum Abholen anbieten. Auch die nächtliche Ausgangssperre gilt seit fast einer Woche wieder. Der hohe Inzidenzwert lässt keine Lockerungen für die Stadt zu. Auch heute (22. März) befindet sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert* weiterhin weit über 100. Laut Robert-Koch-Institut* (RKI) liegt er bei 144,1.

Neu infiziert haben sich in den vergangen 24 Stunden 95 Menschen. Nürnberg* kommt damit auf eine Gesamtzahl von Infizierten seit Beginn der Pandemie von 25.604. Auf Intensivstationen befinden sich weiterhin 27 Patienten, die mit dem Coronavirus* infiziert sind. 85 Infizierte werden in Kliniken auf Normalstationen behandelt, wie die Stadt Nürnberg auf ihrer Internetseite bekannt gibt. Hier ist ein leichter Rückgang von 4 Personen erkennbar. Eine erste Impfdosis haben bislang 69.909 Menschen in Nürnberg erhalten. (tk) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

