Wegen Corona: Schlechte Tourismuszahlen in bayerischer Metropole - Großer Verlust bei internationalen Gästen

Von: Leyla Yildiz

Die Stadt Nürnberg stellte die Tourismusbilanz für 2021 vor. (Archivbild) © Daniel Karmann/ dpa

Die Frankenmetropole Nürnberg verzeichnet einen großen Verlust in der Tourismusbilanz 2021. Der Vergleich zu 2019 zeigt, wie drastisch er ist.

Nürnberg - Die Corona-Pandemie hat so einige Branchen in den finanziellen Abgrund gestürzt. Besonders die Gastronomie und die Hotellerie mussten monatelang ihre Häuser geschlossen halten. In der Frankenmetropole Nürnberg hat sich das auf die Tourismusbilanz im vergangenen Jahr deutlich ausgewirkt.

Der Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt, Michael Fraas und die Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus Zentrale Nürnberg (CTZ), Yvonne Coulin, haben die neuesten Zahlen vorgestellt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Bilanz für 2021 ähnlich ausfällt wie im Corona-Krisenjahr 2020 - „trotz einer Erholung in den Sommermonaten“.

Nürnbergs Tourismusbilanz von Corona betroffen: Weniger Geschäftsreisende

„Lockdown sowie Einreise-, Beherbergungs-, Messe- und Veranstaltungsverbote haben Nürnberg vor allem als Geschäftsreise-Destination im Jahr 2021 erheblich getroffen. Machte die Tourismus-Branche ‚vor Corona‘ mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz jährlich in Nürnberg, waren es in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 800 Millionen Euro weniger. Das hinterlässt Spuren auch in anderen Wirtschaftsbereichen“, erklärte Michael Fraas.

Gesamt 2021 Vergleich zu 2020 Vergleich zu 2019 Übernachtungen 1,5 Millionen -0,3 Prozent -58 Prozent Anreisende Gäste 800 000 -1,5 Prozent -60 Prozent

Zwar gab es laut den Zahlen mehr deutsche Gäste (+1,4 Prozent), allerdings „konnte das Fehlen der internationalen Gäste mit einem Minus von 11,4 Prozent nicht ausgleichen“.

Nürnberg: Neben Übernachtungsszahlen gehen auch Schiffanlegevorgänge zurück

Doch nicht nur die Übernachtungszahlen sind nach unten gegangen - auch der städtische Personenschifffahrtshafen verzeichnet ein Minus. Bevor die Corona-Pandemie seinen Lauf nahm, legten jährlich bis zu 1000 Flusskreuzfahrtschiffe in Nürnberg an. Im Jahr 2021 kam man jedoch nur auf 240 Anlegevorgänge. (ly)