Corona-Demonstration in Nürnberg angekündigt: Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Von: Leyla Yildiz

Teilen

In Nürnberg findet am Montagabend (4. April) eine Demonstration statt. (Symbolbild) © Eberlein/dpa

Zu einer fortbewegenden Demonstration kommt es am heutigen Montagabend (4. April) in Nürnberg. Die Polizei rechnet mit Verkehrseinschränkungen.

Nürnberg ‒ In der Frankenmetropole Nürnberg kommt es am heutigen Montagabend (4. April) zu einer Demonstration. Wie die Bürgerinitiative „Team Menschenrechte Nürnberg“ auf ihrer Homepage bekannt gibt, beginnt die Kundgebung um 18.30 Uhr am Kornmarkt. Die Organisatoren und Teilnehmer wollen unter anderem für eine freie Impfentscheidung und gegen die neuen Basisregeln in der Corona-Pandemie eintreten. Die Polizei Mittelfranken geht von einer Beeinträchtigung für andere Verkehrsteilnehmer aus, da es sich um eine fortbewegende Versammlung handelt.

Nürnberg: Fortbewegende Demonstration - Startpunkt ist der Kornmarkt

Und das ist laut Polizei die Route der Demonstration: Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Karl-Grillenberger-Straße- Mohrengasse – Westtorgraben – Hallertor – Augustinerstraße – Hauptmarkt - Rathausplatz- Theresienstraße – Fünferplatz – Obstmarkt – Spitalgasse - Hans-Sachs-Platz - Spitalbrücke- Heubrücke - Peter-Vischer-Straße - Lorenzer Straße – Theatergasse – Hallplatz - Kornmarkt.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Demonstration in Nürnberg: Polizei bittet, die Orte der Kundgebung zu umfahren

„Im genannten Zeitraum im Bereich der oben genannten Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr“, schreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken in ihrer Pressemitteilung. Darum bitten die Beamten die Verkehrsteilnehmer, auf die Anweisungen der Einsatzkräfte zu achten und gegebenenfalls die Bereiche zu umfahren. (ly)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.