Stadt Nürnberg startet Offensive: Hier kann man sich impfen lassen

Ampullen mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson stehen im temporären Impfzentrum am Freizeitpark „Nürnbärland“ in Nürnberg (Bayern) auf einem Tisch. © Daniel Karmann/dpa

Die Stadt Nürnberg startet die nächste Impfoffensive. Dafür sind wieder mobile Teams im Einsatz. Auch Impfaktionen für Familien sind geplant.

Nürnberg – Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg liegt momentan laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1820,4. Um das Coronavirus einzudämmen, sind deswegen verschiedene neue Impfaktionen geplant. Das hat die Stadt auf ihrer Webseite bekannt gegeben. Zum einen sind ab dem heutigen Montag (7. Februar) wieder mobile Impfteams in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs. Dort kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen. Zum anderen stehen weitere Impfstellen zur Verfügung.

Nürnberg: Impfung gegen Corona vor der Haustüre

Die mobilen Impfteams sollen den Bewohnern der Stadt eine möglichst stressfeie Impfung ermöglichen. Ganz ohne Anmeldung kann man sich am Mercado- Einkaufscenter vom 7. bis 28. Februar (Montag bis Samstag) zwischen 10 Uhr und 19 Uhr impfen lassen. Zusätzlich kann man sich eine Spritze im Franken Center in Langwasser von 7. bis 11. Februar zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr verabreichen lassen.

Ein weiteres Impfteam steht vom 18. bis 19. Februar, sowie vom 25. bis 26. Februar am Nachbarschaftshaus Gostenhof bereit. Dort ist das Personal jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr anzutreffen. Außerdem gibt es am 17. Februar zwischen 10 Uhr und 18 Uhr an der “Noris-Arbeit“ eine mobile Impfmöglichkeit. Darüber hinaus ist eine Impfung ohne Termin auch an der Impfstelle in der Großreuther Straße 115 b möglich. Täglich zwischen 9 Uhr und 12 Uhr hat diese geöffnet.

Nürnberg: Weitere Impfaktionen im Februar

Und auch an der evangelischen Markuskirche in der Frankenstraße 29 besteht die Möglichkeit der Impfung ohne Anmeldung. Vom 7. bis 19. Februar hat die Stelle geöffnet. Geimpft wird von Montag bis Freitag zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 16 Uhr.

Nürnberg: Familienimpftage gegen Coronavirus

An der Markuskirche werden zusätzlich am 11. und 18. Februar Familienimpfungen angeboten. Hier können sich Fünf- bis Elfjährige samt Geschwister und Eltern schützen lassen. An der Impfstelle im ehemaligen Kundenzentrum der N-Ergie gibt es jeden Samstag Familienimpfaktionen. Anders als bei den mobilen Impfteams ist hier eine Anmeldung nötig. Den Termin kann man unter dem Impfportal der Stadt oder per Telefon unter der Nummer (0911) 14 89 82 43 vereinbaren.