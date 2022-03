Stadt Nürnberg weitet Impfaktionen gegen das Coronavirus aus – auch der Impfbus ist wieder unterwegs

In der Stadt Nürnberg gibt es wieder mehr Impfungen gegen das Coronavirus. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Die Stadt Nürnberg erweitert ihr Angebot für Corona-Impfungen ohne Anmeldung aus. Auch der mobile Impfbus ist wieder auf den Straßen der Stadt unterwegs.

Nürnberg – Die Stadt Nürnberg geht in die nächste Offensive gegen das Coronavirus. Wie das Rathaus am Donnerstag (3. März) auf seiner Webseite mitgeteilt hat, wird das Angebot an dezentralen Corona-Impfstellen ohne Anmeldung weiter ausgebaut. Durch die Aktion “Impfen vor Ort” wird es den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ermöglicht, sich schnell, stressfrei und ohne Termin gegen das Virus immunisieren zu lassen. Auch der mobile Impfbus nimmt seinen Dienst wieder auf, um dem Virus den Kampf anzusagen. Die festen Impfstationen im Stadtgebiet können ebenfalls weiterhin genutzt werden. Bei den dezentralen Stationen werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft.

Impfungen gegen das Coronavirus: Hier ist es in Nürnberg möglich

An folgenden Standorten kann man sich entweder im Impfbus oder an einer dezentralen Impfstation das Vakzin verabreichen lassen:

Impfbusstationen:

Bis Samstag (5. März), Pflanzen Kölle in der Geisseestraße 65, Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18.30 Uhr. Bei einer Impfung erhält man einen 5-Euro-Gutschein von Pflanzen Kölle.

Freitag und Samstag (11. März und 12. März), Messe Freizeit, Touristik und Garten im Messezentrum 1 (Eingang Mitte), Öffnungszeiten jeweils 10 Uhr bis 17 Uhr. Bei einer Impfung erhält man eine Freikarte für die aktuelle Messe.

“Impfen vor Ort” an dezentralen Impfstellen ohne Anmeldung:

Samstag (5. März), türkisch-islamischen Gemeinde DITTP in der Kurfürstenstraße 16, Öffnungszeiten: 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Mittagspause 13 Uhr bis 13.30 Uhr

Dienstag (15. März), bei Noris-Arbeit (NOA)in der Siebenkeesstraße 4, Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 17 Uhr

Donnerstag (17. März), Villa Leon in der Schlachthofstraße/Philipp-Koerber-Weg 1, Öffnungszeiten 10 Uhr bis 17 Uhr

Montag bis Samstag (5. März bis 19. März), Peterskirche in der Regensburger Straße 62, Öffnungszeiten außer Sonntag (13. März): 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Mittagspause 13 Uhr bis 13.30 Uhr; beide Freitage (11. März und 18. März) für Familienimpfungen reserviert, Öffnungszeiten 13.30 Uhr bis 18 Uhr, hier erhalten 5- bis 11-Jährige samt Familie eine Impfung

Immer montags bis samstags, Einkaufszentrum Mercado in der Äußeren Bayreuther Straße 78, Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 19.30 Uhr, Mittagspause 13 Uhr bis 13.30 Uhr

Immer montags bis samstags, Franken Center in der Glogauer Straße 30-38, Öffnungszeiten: 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Mittagspause 13 Uhr bis 13.30 Uhr

Feste Impfstellen:

Immer montags bis samstags, Impfstellen in der Großreuther Straße 115 b, Südlichen Fürther Straße 14 und Winklerstraße 22, Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 18 Uhr (Anmeldung nötig)

