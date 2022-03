Junge Menschen haken nach: Nürnberg setzt bei Impfkampagne auf Experten und Social Media

Teilen

Die Infektionszahlen steigen. Gerade jetzt wäre eine (Erst)-Impfung ungemein wichtig, sagt CTT-Chef Frank Contu. © Matthias Balk/dpa

Beim Thema Impfen sind gerade bei jungen Leuten noch viele Fragen offen. Die Stadt Nürnberg will Antworten liefern – mit Experten und auf Social Media.

Nürnberg - “Zweifel ausräumen und Informationen vermitteln!“ So fasst Nürnbergers Oberbürgermeister Marcus König das Ziel der Impfkampagne, die in diesen Tagen online gestartet ist, in einer Mitteilung der Stadt zusammen. In 22 Clips werden Fragen und Bedenken junger Leute aufgegriffen und von Dr. Arnim Geise, Bereichsleitung Internistische Intensivmedizin am Klinikum Nürnberg Nord, beantwortet.

Impfkampagne in Nürnberg: OB Markus König ist dankbar

Zu sehen sind die Videos auf den Social-Media-Kanälen der Stadt, des Partizipationsprojekts laut! und des Klinikums Nürnberg sowie auf der laut!-Webseite. Das Interview mit Dr. Armin Geise führte der Nürnberger Influencer ,,posutv“, der die Clips ebenfalls über seinen Kanal teilt.



Oberbürgermeister Marcus König, Initiator der Kampagne, spricht allen Beteiligten seinen Dank aus: „Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Es gibt aber – über alle Generationen hinweg – einen großen Informationsbedarf, es gibt Fragen zu den Impfungen, auch zu möglichen Risiken.” Für junge Menschen habe “laut! das absolut richtige Format gefunden, Zweifel auszuräumen und Informationen zu vermitteln.“

Nürnberg: Fast nur Ungeimpfte auf der Intensivstation

Dr. Arnim Geise, Oberarzt am Klinikum Nürnberg, kann sich dem nur anschließen. Man unterstütze “die Impfkampagne sehr gerne, weil Impfungen Leben retten. Wir sehen das tagtäglich.” Auf der Intensivstation behandle man “fast nur ungeimpfte Patientinnen und Patienten oder solche mit sehr schweren Vorerkrankungen”.

Für Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg, ist vor allem eines wichtig: Die Impfquote nicht außer Acht zu lassen. Sie betont, wie wichtig die Kampagne in der aktuellen Lage ist: „Gerade in der jetzigen Situation, in der die Pandemie vom Kriegsgeschehen und den damit zusammenhängenden Ereignissen in unserer Stadt scheinbar überschattet wird, ist es wichtig und richtig, die Impfquote im Auge zu behalten und die Aufklärungsarbeit gerade unter jungen Nürnbergerinnen und Nürnbergern weiter voranzutreiben.” Sie freue sich über die kreative Kampagne von laut! und bedankt sich herzlich.



Bei laut! sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren gefragt, die sich in ihrer Stadt einbringen möchten.



Alle Videos im Internet unter: www.laut-nuernberg.de/corona.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.