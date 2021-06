Fünften Tag in Folge unter 50: Neue Corona-Regeln in Nürnberg - das gilt ab Donnerstag

Weitere Lockerungen

von Leyla Yildiz schließen

Die Frankenmetropole Nürnberg unterschreitet den fünften Tag in Folge eine Inzidenz von 50. Ab Donnerstag gelten deshalb folgende Lockerungen. Ein Überblick.

Nürnberg - In den vergangenen Wochen war die Sieben-Tage-Inzidenz* in Nürnberg* lange Zeit über 100. Doch schließlich folgte das Aufatmen für die Frankenmetropole. Der Wert sank stetig und heute (8. Juni) liegt er laut dem RKI* sogar den fünften Tag in Folge unter 50. Das hat weitere Lockerungen zur Folge, die nach einer zweitägigen Karenzzeit ab Donnerstag (10. Juni) gelten werden, wie eine Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt Nürnberg ergab. Wir haben einen Überblick, welche Lockerungen in Kraft treten:

Corona-Regeln werden gelockert: Das gilt ab Donnerstag in Nürnberg

Kontaktbeschränkungen: Bei privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sowie Geimpfte (ab dem 15. Tag nach der Impfung) und Genesene (mit Nachweis bis zu sechs Monate nach Erkrankung) zählen nicht dazu. Dabei ist es nicht mehr relevant, aus wie vielen Haushalten die Personen kommen.

Bei privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sowie Geimpfte (ab dem 15. Tag nach der Impfung) und Genesene (mit Nachweis bis zu sechs Monate nach Erkrankung) zählen nicht dazu. Dabei ist es nicht mehr relevant, aus wie vielen Haushalten die Personen kommen. Tagungen und Kongresse: Diese Veranstaltungen bzw. vergleichbare können wieder ohne vorherigen negativen Corona-Test der Teilnehmer stattfinden. Es müssen dieselben Voraussetzungen erfüllt werden wie bei kulturellen Veranstaltungen und es muss ein Rahmenkonzept vorliegen.

Diese Veranstaltungen bzw. vergleichbare können wieder ohne vorherigen negativen Corona-Test der Teilnehmer stattfinden. Es müssen dieselben Voraussetzungen erfüllt werden wie bei kulturellen Veranstaltungen und es muss ein Rahmenkonzept vorliegen. Öffentliche und private Veranstaltungen: Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten sowie öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass können unter Einladung eines ausgewählten Personenkreises abgehalten werden. Dabei gilt eine Teilnehmerbegrenzung von 50 Menschen innen und 100 draußen (bisher 25 und 50 Menschen). Genesene und Geimpfte sind bei öffentlichen Veranstaltungen in den Personenkreis bereits eingerechnet. Ein Test ist nicht mehr notwendig.

Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten sowie öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass können unter Einladung eines ausgewählten Personenkreises abgehalten werden. Dabei gilt eine Teilnehmerbegrenzung von 50 Menschen innen und 100 draußen (bisher 25 und 50 Menschen). Genesene und Geimpfte sind bei öffentlichen Veranstaltungen in den Personenkreis bereits eingerechnet. Ein Test ist nicht mehr notwendig. Kulturelle Veranstaltungen: Beim Besuch von Theatern, Opern, Kinos, Konzerthäusern und Bühnen muss kein negativer Test mehr vorgelegt werden.

Beim Besuch von Theatern, Opern, Kinos, Konzerthäusern und Bühnen muss kein negativer Test mehr vorgelegt werden. Freizeiteinrichtungen: Schwimmbäder, Saunen, Solarien, Freizeitparks, Indoorspielplätze, Thermen sowie andere vergleichbare Einrichtungen müssen von ihren Besuchern keinen negativen Corona-Test* mehr verlangen.

Schwimmbäder, Saunen, Solarien, Freizeitparks, Indoorspielplätze, Thermen sowie andere vergleichbare Einrichtungen müssen von ihren Besuchern keinen negativen Corona-Test* mehr verlangen. Gastronomie: Restaurants und Cafés dürfen ihre Innen- und Außenbereiche ohne Vorlage eines negativen Testes ihrer Gäste öffnen. Für Bars gilt das Gleiche im Außenbereich - sie dürfen jedoch weiterhin drinnen nicht aufmachen. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin.

Restaurants und Cafés dürfen ihre Innen- und Außenbereiche ohne Vorlage eines negativen Testes ihrer Gäste öffnen. Für Bars gilt das Gleiche im Außenbereich - sie dürfen jedoch weiterhin drinnen nicht aufmachen. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Hotels: Die Gäste von Beherbergungsbetrieben wie Hotels oder Pensionen müssen nun nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Testpflicht alle 48 Stunden entfällt demnach.

Die Gäste von Beherbergungsbetrieben wie Hotels oder Pensionen müssen nun nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Testpflicht alle 48 Stunden entfällt demnach. Schulen: In allen Schularten findet wieder Präsenzunterricht statt. Die Schüler und das Personal müssen sich mindestens zweimal in der Woche testen.

In allen Schularten findet wieder Präsenzunterricht statt. Die Schüler und das Personal müssen sich mindestens zweimal in der Woche testen. Kindertagesbetreuungen sind wieder geöffnet.

sind wieder geöffnet. Sport: Die Ausübung von Sport ist nun ohne Personenbegrenzung und negativen Corona-Test möglich. Bei Sportveranstaltung mit bis zu 500 Besuchern (feste Sitzplätze und einschließlich Geimpfter und Genesener) unter freiem Himmel muss ebenfalls kein Test mehr vorgelegt werden.

Alle weiteren Regelungen, die schon seit Montag, (7. Juni), gelten, werden nun durch die neuen Lockerungen entweder geändert oder bleiben zum Teil bestehen. Wie bisher gilt eine FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel. (ly) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

