Neue Öffnungsschritte in Schulen und Kitas? Das gilt nach den Pfingstferien

Schulstart am 7. Juni

Die Corona-Zahlen in Nürnberg entwickeln sich weiter positiv. Das bedeutet neue Öffnungsschritte für Schulen und Kitas. Das gilt nach den Pfingstferien.

Nürnberg - Die Corona-Zahlen in der Stadt Nürnberg entwickeln sich weiter positiv. Nach den Pfingstferien kann es daher weitere Öffnungsschritte im Schulbereich geben. Diese Regelungen gelten ab Montag (7. Juni).

Nürnberg: Neue Corona-Regelungen in den Schulen ab Montag

Im Schulbereich gilt ab Montag (7. Juni) Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern für alle Jahrgangsstufen in allen Schularten. Das teilt die Stadt Nürnberg* in einer aktuellen Pressemeldung mit. Für die Teilnahme an den Präsenzphasen des Unterrichts ist weiterhin ein negativer Corona-Test* notwendig.

Ein negatives Corona*-Testergebnis können Schülerinnen und Schüler durch einen maximal 48 Stunden alten PCR-, einen maximal 24 Stunden alten POC-Antigen-Schnelltest oder einen Selbsttest vorweisen. Letzterer muss unter der Aufsicht der Schule durchgeführt werden.

Weiterhin gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 das verpflichtende Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auf dem gesamten Schulgelände, einschließlich des Unterrichtsraums. Die konkrete Organisation des Unterrichts geben die jeweiligen Schulen bekannt.

Nürnberg: Kita-Betrieb und Kindertagespflege nach den Pfingstferien

In Kindertageseinrichtungen gilt auch nach den Pfingstferien weiter der eingeschränkte Regelbetrieb. Konkret bedeutet das: Alle Kinder können ihre Kita oder Tagespflegeeinrichtung wieder besuchen - bei Schulkindern auch unabhängig davon, ob sie am jeweiligen Tag Präsenzunterricht haben. Die Kinder müssen in festen Gruppen betreut werden. Die bekannten Hygiene- und Schutzvorgaben gelten weiterhin.

Um die Organisation der Kitas zu erleichtern, werden Eltern gebeten, die Einrichtung über den ersten geplanten Besuch ihrer Kinder nach den Ferien zu informieren.

Nürnberg: Kostenlose Selbsttests für Kita-Kinder und Erzieher

Um das sichere Miteinander auch in der vorschulischen Betreuung und der Tagespflege zu stärken, stellt der Freistaat Bayern nach den Pfingstferien nun auch für Kindergärten und -krippen sowie Tagespflegeeinrichtungen kostenlose Selbsttests für nicht eingeschulte Kinder zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot.

Eltern werden von den jeweiligen Einrichtungen zu Wochenbeginn durch einen Elternbrief über die Testmöglichkeiten informiert und können dann über einen Berechtigungsschein für fünf Wochen Testkits in einer Apotheke beziehen. Den Schein stellen die jeweiligen Einrichtungen aus.

Die Stadt Nürnberg empfiehlt Eltern, zweimal wöchentlich einen solchen Test mit ihren Kindern zu Hause durchzuführen. Der Test gilt nur als Vorsichtsmaßnahme und ist für nicht eingeschulte Kinder nicht verpflichtend. Lediglich in Kinderhorten sowie Mittagsbetreuung gilt weiterhin die Testpflicht für Kinder. Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, müssen die Familien sich umgehend isolieren und eine PCR-Testung veranlassen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

