Als erste Stadt in Bayern: Nürnberg nutzt Luca-App - „Lückenlose Nachverfolgung“ nun möglich?

So funktioniert die App

von Tanja Kipke

Nürnberg führt als erste Stadt in Bayern die Luca-App ein. Eine lückenlose Nachverfolgung könne somit möglich sein - Wie genau funktioniert die App?

Nürnberg - Die Stadt Nürnberg* verwendet als erste Stadt in Bayern die sogenannte Luca-App. Am Montag (22. März) hat die Stadt einen Kooperationsvertrag mit dem Anbieter der App abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die App dient dazu, die Kontaktnachverfolgung noch zu verfeinern und Personen leichter die Möglichkeit zu bieten, bei einer Lockerung des Corona*-Lockdowns Geschäfte, Gastronomiebetriebe oder Kulturveranstaltungen wieder aufzusuchen.

„Die Nutzung der App vereinfacht bei Einhaltung aller Corona-Hygienevorgaben eine schrittweise Rückkehr in ein normaleres Leben in der Stadt“, sagt Oberbürgermeister Marcus König. „In kürzester Zeit ist es den städtischen IT-Experten zusammen mit den App-Entwicklern gelungen, eine Schnittstelle zum Gesundheitsamt zu schaffen.“ Die App könne ab sofort von Bürger:innen installiert werden und ist für jeden kostenfrei.

Nürnberg führt Luca-App ein - Wie genau funktioniert die App?

Die Nutzer:innen registrieren sich in der App mit ihren Kontaktdaten. Wenn sie beispielsweise ein Restaurant oder eine Veranstaltung besuchen, checken sie sich durch einen QR-Code mit der Handykamera ein. Mit diesem „Einchecken“ wird ein „Fingerabdruck“ der Begegnungen innerhalb der Lokalität erstellt. Die App speichert dann den Kontakt in einer virtuellen Box. Nur die Gesundheitsämter können auf diese Daten zugreifen.

Im Infektionsfall fordert das Gesundheitsamt vom Gastgeber oder dem Veranstalter die Check-Ins und kann die Kontaktpersonen anschließend informieren, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. Das Auschecken erfolgt entweder in der App oder automatisch, wenn man sich vom Ort des Check-Ins entfernt. Diese optionale Funktion („Geo-Fencing“) können Betreiber aktivieren und erfolgt mittels Standortbestimmung bei den Nutzern.

Video: Die Fantastischen Vier entwickeln Luca-App zur Kontaktverfolgung

Luca-App auch in anderen Städten im Einsatz

Entwickelt haben die Luca-App die Jungs der Band „Die Fantastischen Vier“ zusammen mit neXenio und culture4life. Seit Ende November ist die App auf dem Markt und wird auch schon in einigen anderen deutschen Städten erfolgreich eingesetzt. Mecklenburg-Vorpommern führt sie in Kürze landesweit ein, da der Pilotversuch in Rostock* erfolgreich war. In Thüringen ist nach Abschluss der Testphase in Jena ein Einsatz in allen 22 Gesundheitsämtern geplant. Und auch in Baden-Württemberg läuft ein Pilotprojekt in drei Gesundheitsämtern.

„Eine lückenlose Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten ist eine wichtige Grundvoraussetzung für mögliche Öffnungsschritte", so Gesundheitsreferentin Britta Walthelm. Die App könne dazu beitragen, die Kontaktnachverfolgung zu erleichtern und somit Infektionsketten frühzeitig zu erkennen. Auch private Treffen können mit der App nachverfolgt werden. Im Falle einer Infektion garantiert die App eine sichere und verschlüsselte digitale Meldekette an das Gesundheitsamt. (tk)

