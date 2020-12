„Die Lage ist sehr ernst“: Corona-Hotspot Nürnberg im Lockdown - Ausgangssperre wird streng kontrolliert

News-Ticker

Seit Mittwoch gelten in Bayern strengere Regeln, da die Corona-Zahlen nach wie vor zu hoch sind. Ein Hotspot ist Nürnberg. Alle News im Ticker.

Seit Mittwoch gelten im Freistaat strengere Corona-Regeln, in Hotspots gibt es eine nächtliche Ausgangssperre.

Davon betroffen ist auch Nürnberg.

Nürnberg* - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* hat sich für einen „kompletten Lockdown“ von Weihnachten bis zum 10. Januar ausgesprochen. Im ZDF-Talk von Moderator Markus Lanz sagte der CSU-Chef am Mittwochabend (9. Dezember): „Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super. Dann hätten wir knapp drei Wochen, in denen wir einfach Kontakte reduzieren können. Eine bessere Zeit als diese Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar wird man im ganzen Jahr nicht mehr finden.“

Corona-Hotspots in Bayern: Ausgangssperre in Nürnberg

In Bayern gibt es derzeit mehrere Corona*-Hotspots. Neben dem Kreis Regen (Niederbayern), der nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz* von 589,1 hat, ist auch Nürnberg stark vom Coronavirus getroffen. Nach RKI*-Angaben liegt der Wert in der fränkischen Metropole bei 310,0 (Stand 10. Dezember, 0 Uhr).

In Nürnberg* gelten wie in ganz Bayern seit Mittwoch strengere Regeln. So gilt aufgrund der hohen Inzidenz eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. „Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist — auch an Weihnachten und Silvester – nur noch aus wenigen Gründen erlaubt. Dazu gehören medizinische oder veterinärmedizinische Notfälle“ oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, wie die Stadt auf ihrer Homepage erklärt. „Auch tagsüber ist das Verlassen der Wohnung nur aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen auch Versorgungsgänge, Einkaufen sowie Behördengänge“, heißt es weiter.

Corona in Nürnberg/Bayern: „Lage unverändert ernst“

„Die Lage ist unverändert sehr ernst. Die Belastung der Krankenhäuser und auch des städtischen Klinikums, das zeigen die Zahlen der letzten Wochen über den Anstieg der Covid-19*-Patienten, ist sehr stark. Daher ist es wichtig, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die strengen Vorgaben halten und möglichst zu Hause bleiben. Die Ausgangssperre und auch die anderen Vorgaben werden streng kontrolliert“, sagte demnach Oberbürgermeister Marcus König. „Das Motto lautet ganz klar: daheim bleiben!“

Wegen der Coronakrise gelten ab heute strengere Maßnahmen in #Nürnberg. So gibt es wegen des aktuell hohen Inzidenzwerts zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Alle Regelungen: https://t.co/EDYCsbIJYT — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) December 9, 2020

