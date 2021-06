Nürnberg gedenkt Ehrenbürger Dani Karavan mit Kondolenzbuch - Jeder kann sich eintragen

Am 29. Mai gestorben

Am 29. Mai ist der Künstler Dani Karavan verstorben. Nürnberger und Nürnbergerinnen können in einem Kondolenzburg von dem Ehrenbürger Abschied nehmen.

Nürnberg - Der israelische Künstler und Ehrenbürger Nürnbergs, Dani Karavan, ist am Samstag (29. Mai) im Alter von 90 Jahren in Tel Aviv gestorben. Im Gedenken an ihn legt die Stadt Nürnberg* in der Ehrenhalle des Rathauses Wolffscher Bau, Rathausplatz 2, ein Kondolenzbuch aus. Das teilte die Stadt nun mit.

Nürnberg: Bürgermeister trägt sich als erster ein

Als erster wird sich am Montag (7. Juni) um 9 Uhr Oberbürgermeister Marcus König eintragen, gefolgt von den Referentinnen und Referenten sowie Stadträtinnen und Stadträten. Jeder, der möchte, kann sich danach ebenfalls eintragen, bis Mittwoch (9. Juni) jeweils von 9 bis 18 Uhr. Wie in anderen öffentlichen Gebäuden gilt auch im Rathauses eine FFP2-Masken*-Pflicht. Besucher und Besucherinnen müssen sich außerdem an die geltenden Abstandsregeln halten. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.