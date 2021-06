Räuberischer Diebstahl: Zwei Mädchen bedrohen 16-Jährigen mit Messer

Polizei sucht nach Zeugen

In St. Leonhard wurde ein 16-Jähriger Opfer zweier unbekannter weiblicher Täterinnen. Die Unbekannten nahmen ihm den Geldbeutel ab und bedrohten ihn mit einem Messer.

Nürnberg - Zwei bislang unbekannte Täterinnen haben in der Nacht von Freitag (4. Juni) auf Samstag (5. Juni) einen 16-Jährigen im Stadtteil St. Leonhard in Nürnberg* ausgeraubt und anschließend mit einem Messer bedroht. Die Kriminalpolizei sucht derzeit nach Zeugen der Tat.

Nürnberg: Unbekannte bedrohen 16-Jährigen mit Messer und fliehen mit Geldbeutel

Der 16-Jährige war gegen 1 Uhr im U-Bahnhof Gustav-Adolf-Straße in Nürnberg unterwegs, als zwei bislang unbekannte Mädchen ihn in ein Gespräch verwickelten. Die beiden fragten ihn zunächst nach Kleingeld, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken*. Als der Jugendliche darauf seinen Geldbeutel herausnahm, nahmen die Unbekannten ihn an sich und rannten davon.

Der 16-Jährige verfolgte die beiden darauf. Als er sie kurz darauf stellen wollte, bedrohte eine der Unbekannten ihn mit einem Messer. Anschließend konnten beide samt dem Geldbeutel fliehen.

Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Der 16-Jährige hat die Täterin wie folgt beschrieben: weiblich, etwa 16 Jahre alt, etwa 160 cm groß, bekleidet mit einem beigen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09 11 21 12 33 33 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

