Betrüger wollen mit „Schockanrufen“ Angehörige reinlegen: Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Mehrere Fälle in Franken

Bei Anruf Betrug! Die Polizei in Westmittelfranken warnt die Bevölkerung vor Gaunern, die mit schockierenden Fake-News an große Geldbeträge kommen wollen.

Dinkelsbühl - Am heutigen Mittwochmorgen (24. März) riefen Betrüger mehrere Senioren in Westmittelfranken an und versuchten sie zu einer Geldübergabe zu überreden. Die Polizei Mittelfranken* warnt eindringlich vor der Betrugsmasche. Mehrere Geschädigte meldeten sich bei der Polizei und zeigten die Betrugsversuche an. Der Ablauf war stets derselbe.

So klingelte in Feuchtwangen das Telefon bei einer Frau. Es meldete sich ein angeblicher Dr. Wagner vom Krankenhaus Dinkelsbühl mit einer schockierenden Nachricht: Der Sohn der Angerufenen läge aufgrund einer Corona*-Erkrankung im Klinikum. Der Verlauf der Krankheit sei sehr schlecht. Das Problem: Der Sohn der Frau lebte in einer weit entfernten Stadt. Als sie den Namen des Sohnes vom angeblichen Dr. Wagner hören wollte, musste der Anrufer passen und legte auf.

Westmittelfranken: 25.000 Euro für angeblich erforderlichen Helikopterflug

Bei anderen betrügerischen Anrufen wollte der falsche Arzt 25.000 Euro für einen angeblich erforderlichen Helikopterflug des erkrankten Angehörigen. Auch in diesem Fall fielen die potentiellen Opfer nicht auf die Masche herein. Die Polizei rechnet jedoch mit ähnlichen Anrufen in Westmittelfranken. Es wird ermittelt.

Aufgrund des vorgetäuschten Bezugs zum Krankenhaus Dinkelsbühl geht die Polizei davon aus, dass in Dinkelsbühl oder der näheren Umgebung bereits ein Geldabholer der Bande bereitsteht, um schnell Wertgegenstände von Geschädigten entgegennehmen zu können.

Westmittelfranken: Polizei will mit Videoclip aufklären

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt die Bevölkerung in Westmittelfranken eindringlich vor der Betrugsmasche. Verdächtige Anrufe sollen umgehend der Polizei gemeldet werden. Die Betrugsmasche „Schockanrufe" wird auch in einem Videoclip des Polizeipräsidiums Mittelfranken erklärt. Am Ende des Videos finden sich weitere Hinweise, wie Geschädigte sich vor diesen Betrügereien schützen können.

