645.000 Euro erschlichen: Drei Personen betrogen mit Corona-Tests in Nürnberg – und fliegen auf

Von: Felix Herz

Teilen

Drei Betrüger sollen sich unter anderem in Nürnberg mit gefälschten Corona-Tests 645.000 Euro erschlichen haben (Symbolbild). © spfimages / IMAGO

Sie meldeten deutlich mehr Tests an, als sie tatsächlich durchgeführt hatten – und kassierten so eine Menge Geld. Jetzt kommen die Betrüger vor Gericht.

Nürnberg – Dass die Corona-Pandemie auch zahlreiche Menschen dazu verleitete, die Situation auszunutzen und sich Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften, musste leider erwartet werden. Das fängt bei der Maskenaffäre an, in der nun Andrea Tandler einen bizarren Auftritt vor dem Bayerischen Landtag hinlegte, und geht bis hin zu betrügerischen Betreibern von Testzentren. Ein Beispiel für letzteren Fall gibt es derzeit in und um Nürnberg.

Mit Testzentren 645.000 Euro erschlichen: Drei Personen angeklagt

Wegen massiven Betrugs hat die Staatsanwaltschaft in Nürnberg Anklage gegen zwei Männer und eine Frau erhoben. Laut Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen befinden sich die beiden Männer in Untersuchungshaft. Grund: Akute Fluchtgefahr. Den drei Personen wird vorgeworfen, zu Unrecht 645.000 Euro in ihren Testzentren abgerechnet zu haben.

Ausgezahlt wurden davon 435.000 Euro – dann wurde die Kassenärztlichen Vereinigung auf die Ermittlungen aufmerksam. Ins Rollen gebracht hatte das Verfahren eine Bank, die ein Geldwäscheverfahren in Gang gesetzt hatte. Erste Folgen für die Betrüger hatte das Auffliegen der Fälschungen bereits: Mehr als 100 000 Euro und ein Mercedes, der 11 000 Euro einbrachte, wurden bereits gepfändet.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Betrug in Corona-Testzentren: Drei Personen auf der Anklagebank

Die Betreiber der Testzentren in den Städten Nürnberg, Fürth und Schwabach sind die Hauptangeklagten. Insgesamt wirft die Anklagebehörde den beiden Hauptangeschuldigten Betrug in acht Fällen sowie versuchten Betrug in 20 Fällen vor. Die dritte Beschuldigte sieht sich mit dem Vorwurf der Beihilfe konfrontiert.

Das Schema der Betrüger war denkbar einfach: Sie stellten der kassenärztlichen Vereinigung deutlich mehr Tests in Rechnung, als sie tatsächlich durchführten. Die dritte Angeklagte, eine Mitarbeiterin, soll die überhöhten Zahlen gemeldet und dabei beim Betrug geholfen haben. Laut Staatsanwaltschaft zeigte sich einer der beiden Hauptangeklagten bisher geständig – die anderen beiden schwiegen bisher zu den Vorwürfen. (fhz mit dpa)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.