Mit einem Koffer voll Gras im Taxi unterwegs: Drei junge Männer mit knapp 45 Kilogramm Marihuana erwischt

Teilen

Die Polizei in Nürnberg stellt 45 Kilogramm Marihuana sicher. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ende Januar spürte die Kriminalpolizei drei junge Männer mit einer „nicht geringen Menge“ Marihuana auf. Gegen sie liegt jetzt ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Nürnberg – Auf die Spur kam sie schon Ende 2021 – doch jetzt hat die Kriminalpolizei Nürnberg* einen echten Fang gemacht. Insgesamt knapp 45 Kilogramm Marihuana fanden die Beamten in Nürnberg* und Gremsdorf bei einer Gruppe von Drogenhändlern. Die drei wurden am Montag (31. Januar) verhaftet, nachdem die Polizei einen der Tatverdächtigen im Taxi von Gremsdorf nach Nürnberg erwischt hatte. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nürnberg: 23-Jähriger transportiert Marihuana in Taxi

Im Taxi hatte der 23-jährige Tatverdächtige einen Koffer transportiert, der rund 8,5 Kilogramm Marihuana enthielt. Später fanden sie einen 24 sowie einen 28 Jahre alten Mann in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt. Sie beherbergten sechs weitere Kilogramm. Zur gleichen Zeit fanden Beamte der Kripo ein Wohnmobil auf einem Anwesen in Gremsdorf. Darin waren weitere 30 Kilogramm Marihuana versteckt.

Nürnberg: Haftbefehl gegen alle drei Beteiligten

Den drei Tatverdächtigen wird vorgeworfen, illegal mit Marihuana zu handeln. Sie wurden dem Ermittlungsrichter in Nürnberg am Dienstag (1. Januar) vorgeführt. Er erließ gegen alle drei einen Untersuchungshaftbefehl. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA