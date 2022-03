Earth Hour 2022 für den Klimaschutz: Nürnberg macht das Licht aus

Auch Nürnberg will an der Earth Hour 2022 teilnehmen. Hier ein Bild aus Berlin von 2019. © Paul Zinken/dpa

Am 26. März findet die Klimaschutzaktion Earth Hour 2022 statt. Eine Stunde lang geht dann weltweit das Licht aus – auch in Nürnberg. Mitmachen erwünscht!

Nürnberg – Am 26. März findet weltweit die jährliche Earth Hour statt. Privatpersonen, Städte und Unternehmen knipsen dann ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus: Ein Zeichen für mehr Klimaschutz.

Auch die Stadt Nürnberg beteiligt sich an der Aktion, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SöR) wird während der Earth Hour die Straßenbeleuchtung abschalten. Außerdem werden historische Gebäude wie die Kaiserburg, das Opernhaus und die Lorenzkirche in dem Zeitraum nicht angestrahlt.

Nürnberg: Problem Klimawandel soll wieder präsenter werden

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, auch bei sich zu Hause das Licht auszuknipsen, erklärt Bürgermeister Christian Vogel: „Bei der Earth Hour machen Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam auf die Bedeutung des Kampfes gegen den Klimawandel aufmerksam. Das ist gerade jetzt besonders wichtig.“

Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sei das Thema Klimawandel immer mehr in den Hintergrund gerückt. Dabei sei es weiterhin wichtig, Problemen wie Treibhauseffekt und Erderwärmung entgegenzuwirken. Jeder könne dazu beitragen, betont Vogel, „im Großen, wie im Kleinen“.

Nürnberg: Earth Hour kreativ begehen

Er ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, kreativ zu werden und für die Earth Hour etwas Besonderes zu planen. Das könne ein Essen im Dunklen sein, Versteckspielen mit den Kindern oder das Malen mit Leuchtfarben. „Sie werden sehen, dass auch ein ernstes Thema Freude bereiten kann“, betont der Bürgermeister. „Wer das erkannt hat, der tut sich in Zukunft vielleicht auch leichter, wenn es darum geht, mit der Welt, in der wir leben, achtsamer umzugehen.“

Die Earth Hour wurde vom World Wide Fund For Nature (WWF) in Australien ins Leben gerufen und findet 2022 zum 16. Mal statt. 2021 beteiligten sich Menschen, Städte und Unternehmen aus 197 Ländern daran, darunter 585 deutsche Städte und Gemeinden.