Sie musste dem Bau neuer Wohnungen weichen: 100 Jahre alte Eiche einfach gefällt - Bürger sind bestürzt

Auf dem ehemaligen Radloff-Gelände

Über 100 Jahre stand die Eiche auf dem ehemaligen Radloff-Gelände im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Anfang Mai wurde sie gefällt. Die Bürger sind schockiert.

Nürnberg - 100 Jahre war sie alt - die Eiche auf dem ehemaligen Radloff-Gelände im Nürnberger* Stadtteil St. Johannis musste am 7. Mai wegen eines Neubaus vom Grundstück weichen. Obwohl sie gerade dabei war auszutreiben. Die Eiche lag vielen Bürgern und Anwohnern am Herzen - unter anderem auch dem ehemaligen Eigentümer. Darum wandten sie sich hilfesuchend an den Bürgerverein St. Johannis und an die Redaktion der Zeitung, um sich auch nach der Fällung für die Eiche stark zu machen.

Eine davon ist die Nürnbergerin Rita Barlow. Wie Nordbayern.de berichtet, sei sie „stinksauer und traurig zugleich“ gewesen. Von der Fällung des „wunderschönen alten Baums“ bekam sie an Pfingsten mit. Sie fragte: „Ich dachte, man wollte ihn erhalten? Typisch Bauträger: Was im Weg ist, kommt weg.“

Nürnberg: 100 Jahre alte Eiche gefällt - Bauträger wollte sich bemühen, den Baum zu erhalten

Der Bauträger ist die Unternehmensgruppe Schultheiss. Sie hat das Gelände gegenüber dem Westfriedhof, das etwa 6250 Quadratmeter groß ist, im Jahr 2019 erstanden. Dem Neubauprojekt mit 125 Wohnungen gaben sie den Namen Flora54, der sich auf die Hausnummer des ehemaligen Gartencenters bezieht. Damals war noch nicht sicher, ob die Eiche erhalten werden kann, es hieße, man wolle probieren, die Eiche am Leben zu lassen.

Doch im Dezember 2020 sagte Rüdiger Sickenberg, Vorstandsmitglied von Schultheiss, dass der Erhalt oder ein Versetzen des Baumes technisch realisierbar sei und deshalb man zum Entschluss kam, vom Erhalt abzusehen. „Um den Anforderungen des Standorts, insbesondere an den Schallschutz gerecht zu werden, war es nötig, die Bebauung an dieser Stelle zu schließen“, sagte er laut Nordbayern.de.

Umsetzung der Eiche nicht realisierbar? - Bund Naturschutz zweifelte daran

An der Aussage Sickenbergs, dass eine Umsetzung nicht realisierbar gewesen sei, zweifelte jedoch Mathias Schmidt vom Bund Naturschutz. Daraufhin suchte er das Gespräch. Damals stand die Eiche alleine auf dem Gelände und das Umweltamt sowie die Bauordnungsbehörde wollten letztendlich ein Gutachten vom Investor, das den Zustand und eine mögliche Versetzung des Baumes thematisierte. Das übernahm ein Unternehmen für Großbaumverpflanzungen. In der Zwischenzeit hatte das Umweltamt schon einen anderen Ort für die Eiche gefunden gehabt - den Innenhof des Neubaukomplexes, wie Klaus Klöppel, Leiter des Amtes laut Nordbayern.de sagte.

Dann die Wende: „Die Untersuchungen kamen leider zum Ergebnis, dass ein Versetzen der Eiche fachlich nicht zu empfehlen sei, da dem Baum aufgrund verschiedener Schäden bei einer Versetzung nur begrenzte Überlebensperspektiven einzuräumen wären“, erklärte er weiter. Am 6. Mai befürwortete das Amt schließlich die Fällung der 100 Jahre alten Eiche. Als Ausgleich will Schultheiss neue Bäume anpflanzen lassen.

Fällung einer 100 Jahre alten Eiche: Gutachten besage nur, dass Lebenserwartung minimiert sei

Mathias Schmidt vom Bund Naturschutz ist sich allerdings nicht sicher, ob die Fällung der Eiche wirklich notwendig war. Seiner Meinung nach besage das Gutachten nur, dass die Lebenserwartung des Baumes minimiert war und zu seinem Fortbestand nach einer möglichen Verpflanzung eine eindeutige Prognose nicht möglich sei. „Es ist zu vermuten, dass die erwarteten hohen Kosten einer Großbaumverpflanzung die Firma Schultheiss davon abgehalten haben, mutig die Umsetzung der Eiche zu wagen. Nachdem Flora 54 ein Projekt mit einem Wert von geschätzt 50 Millionen Euro ist, sollte das Risiko für eine Großbaumversetzung eigentlich verkraftbar sein“, sagt er.

Künftig will das Umweltamt frühzeitig prüfen, ob eine Verpflanzung von Großbäumen möglich ist, sagte Klaus Köppel. Das nutzt der Eiche zwar auch nichts mehr, allerdings ist das für alle anderen Bäume, die davon betroffen sein können, zukunftsweisend. (ly) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

