„Deutsche und Österreicher trennt die gemeinsame Sprache…“ – Netz amüsiert sich über „Sackerl“-Missverständnis

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Nürnberg gab es Verständigungsprobleme beim Einkauf - es ging um eine Tüte. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Ein Österreicher war in Nürnberg einkaufen. Am Ende kam es zu Verständigungsproblemen mit dem Verkäufer – sehr zur Belustigung vieler Twitter-Nutzer.

Nürnberg – Immer wieder teilen Menschen ihre Ängste, Gedanken oder lustigen Erlebnisse mit anderen im Netz. So teilt eine Nürnbergerin ihren Frustkauf auf Jodel – ein nagelneues Auto. Ein bayerischer Student berichtet dort dagegen von seiner Angst, vor Semesterbeginn keine bezahlbare Wohnung oder WG zu finden.

Österreicher berichtet von Verständigungsproblemen in Nürnberg – „Ein Sackerl bitte“

Ein lustiges Erlebnis teilt nun ein Österreicher namens Hannes auf Twitter. Er berichtet von einem Dialog beim Einkaufen in Nürnberg. „Kann ich bitte ein Sackerl dazu haben“, lautete seine Frage. Worauf es offenbar – laut Smiley – einen fragenden Blick des Verkäufers oder der Verkäuferin gab. „Ein Sackerl bitte“, wiederholte er daraufhin. Wieder nur fragende Blicke – und Stille. Dann fragte sein Gegenüber: „Brauchen Sie eine Tüte?“ „Ja bitte“, so seine Antwort.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Etzala, in Franggen is des imma no a Düüd‘n“ – Twitter amüsiert sich über Dialekt

Der Tweet hat mittlerweile schon über 2500 Likes. „Das ist nur fair, ich muss im Österreich-Urlaub immer irgendwas von der Speisekarte googeln. Paradeiser kenne ich, aber Karfiol hab ich dann doch nachschauen müssen“, kommentiert eine Frau scherzhaft. „Gestern im Hotel musste ich mich bezüglich der Aprikosen erkundigen, da ich mir nicht mehr sicher war, ob das nun Marillen oder Orangen sind“, antwortet Hannes darauf.

„Die können halt nicht sprechen da“, kommentiert jemand über die Franken. „Ey horch a Mol, obacht“, so die postwendende Antwort eines Einheimischen.

„Etzala, in Franggen is des imma no a Düüd‘n“, meint jemand. „A düüddn häst du sofort bekommen, aber a Sackerl“, fügt eine weitere Person hinzu. Und auch eine dritte Person meint mit Blick auf den fränkischen Dialekt: „Ich möchte anzweifeln, dass man in Nermberch ‚brauchen Sie eine Tüte‘ zu hören bekommt.“

Typisch fränkisch: Lebensweisheiten und Sprichworte

„Deutsche und Österreicher trennt die gemeinsame Sprache...“

„Deutsche und Österreicher trennt die gemeinsame Sprache…“, scherzt jemand. Und eine Frau meint: „Wenn Kulturen aufeinander prallen, gibbet manches Mal Verständnisprobleme.“ (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.