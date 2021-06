Explosion in Nürnberg: Flammen greifen auf Tagesklinik über - Ursache bleibt unklar

Eine Person verletzt

Eine Explosion in Nürnberg hielt am Montag die Feuerwehr in Atem. Eine Tagesklinik in der Innenstadt musste wegen der Flammen geräumt werden.

Nürnberg - Am Montag (31. Mai) Nachmittag kam es in Nürnberg* zu einer schweren Explosion in der Innenstadt. Ein Gebäude wurde durch die Explosion stark beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sind zwei Kompressoren für Baustellen in die Luft gegangen. Auslaufender Treibstoff im Hinterhof des betroffenen Gebäudes haben anschließend zu einem Flächenbrand geführt.

Nürnberg: Zwei Baukompressoren explodieren - Flammen greifen auf Tagesklinik über

Gegen 14.30 Uhr explodierten die zwei Baukompressoren in der Kolpinggasse in Nürnberg. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers griffen die Flammen auf die Räume einer Tagesklinik und mehrere Autos über. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Klinik sei vom Praxispersonal zügig geräumt worden. Die Polizei Mittelfranken* berichtete von einer leicht verletzten Person und einem erheblichen Gebäudeschadens. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar.

+ Ein Gebäude in der Innenstadt wurde durch die Explosion stark beschädigt. © Jordan Raza/ dpa

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sperrte mit Unterstützung der Verkehrspolizei Nürnberg und weiteren mittelfränkischen Einsatzeinheiten den Brandort weiträumig ab. Im Zuge der Rauchentwicklung kam es kurzfristig zu Sichtbehinderungen im Straßenverkehr. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (dpa/tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

