Explosion verwüstet: Passant von Glassplittern getroffen

Explosion und Brand in einem Nürnberger Ladengeschäft: Trümmer fliegen bis auf die Straße.

Vermutungen zur Ursache

von Katarina Amtmann schließen

Schreckmoment in Nürnberg: Am Dienstagabend kam es zu einer Explosion in einem Supermarkt in der Südstadt, ein Feuer brach aus. Zwei Personen wurden verletzt.

In Nürnberg* kam es am Dienstagabend (7. Juli) zu einer Explosion in einem Supermarkt.

Zeugen riefen den Notruf, Polizei und Feuerwehr rückten an.

Das Erdgeschoss wurde völlig zerstört, es gab zwei Verletzte.

Nürnberg - Am Dienstagabend kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Brand nach einer Explosion in einem Supermarkt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, wie die Polizei* mitteilte.

Explosion in Nürnberger Supermarkt: Geschäft durch Brand völlig zerstört

Um 20.07 Uhr teilten Zeugen über den Notruf eine Explosion in dem Geschäft in der Wölckernstraße mit. Als die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr* dort eintrafen, stand das Geschäft im Erdgeschoss in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf darüberliegende Wohnungen weitestgehend verhindern, heißt es. Trotzdem sind die Wohnungen vorübergehend bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Das Erdgeschoss wurde durch den Brand komplett zerstört. Sachverständige des THW prüften die Statik des Hauses. Über den Sachschaden kann aktuell noch keine Auskunft gegeben werden.

Nürnberg: Zwei Verletzte bei Explosion in Supermarkt

Die genaue Ursache für die Explosion ist noch unklar, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken nahmen die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Möglicherweise habe die Explosion eine technische Ursache gehabt, hieß es später vonseiten der Polizei.

Zwei Personen wurden verletzt. Ein Passant sei durch Glassplitter verletzt worden, eine Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. „Den beiden geht es den Umständen entsprechend aber gut“, sagte ein Sprecher.

Bilder zeigen Ausmaß: Explosion in Nürnberger Supermarkt - Gebäude wird völlig zerstört Zur Fotostrecke

Explosion in Nürnberger Supermarkt: Die Meldung der Polizei im Wortlaut

