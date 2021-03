Nürnbergs Falken: Turmfalke bezieht neues Heim - „Pärchen“ bekommt neuen Nachbarn

Per Webcam live dabei

Zwei Falkenarten kann man über Webcams live in Nürnberg beobachten. In den letzten Wochen hat sich einiges bei den zwei Falkenpärchen getan.

Nürnberg - Zwei Falkenarten kann man in Nürnberg* über Live-Webcams beobachten. Einmal einen Wanderfalke, der auf der Burg am Sinwellturm jedes Jahr sein Nest aufschlägt und seit Ende Februar mit seinem Weibchen Eier brütet. Und seit knapp einer Woche auch einen Turmfalken in einer Immobilie der wbg in der Wohnanlage Mögeldorf.

Im Sommer 2020 hatte sich eine aufmerksame Bewohnerin der Wohnanlage Mögeldorf der wbg Nürnberg Immobilien gemeldet und mitgeteilt, dass in einem Anwesen Turmfalken genistet haben, heißt es in einem Bericht der wgb. In Absprache mit der Abteilung Artenschutz des Umweltamtes der Stadt Nürnberg* wurde im Frühherbst das Dachbodenfenster geöffnet, ein Nistkasten mit Webcam eingebaut und ein zusätzlicher kleiner Raum zum Schutz der Vögel vom Dachboden abgetrennt. Die Spannung war groß, ob die Turmfalken wohl wiederkommen und auch Einzug in das neue Heim halten würden, heißt es in der Mitteilung der wbg weiter.

Nürnberger Falken: Turmfalke zeigt Weibchen das neue Heim

Vor knapp einer Woche war es dann endlich so weit und das Männchen war erstmals im Nest über die Webcam zu sehen. Seither nehme die Verweildauer stetig zu. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, neben der Beobachtungsmöglichkeit des Wanderfalken auf der Nürnberger Burg, nun auch eine solche für ein Turmfalkenpaar im Immobilienbestand der wbg zu schaffen“, so wbg-Pressesprecher Dieter Barth anlässlich der Freischaltung der Webcam.

In den letzten Tagen habe das Männchen seinem Weibchen das neue Domizil gezeigt, sie mit Futtergeschenken gelockt und gebalzt. Seither kommen beide regelmäßig und man kann auch schon beobachten, wie das Nest bereitet wird. Nun bleibe es abzuwarten, wie viele Eier in diesem Jahr abgelegt werden, heißt es in der Mitteilung. Über die Webcam können Interessierte das Geschehen ab sofort rund um die Uhr beobachten.

Nürnberger Falken: Wanderfalke brütet Eier trotz neuem Nachbar

Seit einigen Wochen brütet das Wanderfalkenpaar auf der Kaiserburg vier Eier. Anscheinend hat das Pärchen seit knapp einer Woche einen neuen Nachbarn. Auf ihrer Homepage „Lebensraum Burg“ gaben die Betreiber der Webcam bekannt, dass eine Taube direkt im näheren Umkreis des Wanderfalkenhorstes ungestört ihr Nest baut. Das sei auf den ersten Blick ziemlich verwunderlich, da der Wanderfalke sich fast ausschließlich von Vögeln bis Tauben- oder Drosselgröße ernährt. Während der Brut- und Aufzuchtzeit vermeiden es Wanderfalken jedoch im direkten Umfeld ihres Brutplatzes Beute zu schlagen, heißt es in der Nachricht weiter. „Wir sind gespannt, ob und wie lange die beiden Vogelarten gemeinsam am Sinwellturm brüten.“ (tk) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

