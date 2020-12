Nachbarn alarmieren Retter wegen Feuer: Polizei findet Mann vor Wohnung „verbrannt auf einem Stuhl sitzend“

Schrecklicher Fund

Nachbarn alarmierten in Nürnberg die Einsatzkräfte aufgrund eines Brandes. Als die Polizei vor Ort eintraf, machte sie eine schreckliche Entdeckung.

Nürnberg - Bei einem Brand in Nürnberg* ist ein Mann (83) am frühen Donnerstagmorgen ums Leben gekommen. Laut nordbayern.de brach das Feuer in der Seumestraße in der Nähe des Dutzendteichs aus. „Es sieht nach einem Unglücksfall aus - ist aber nach wie vor ungeklärt“, zitiert das Portal einen Polizeisprecher.

Brand in Nürnberg: Polizei findet Mann „verbrannt auf einem Stuhl sitzend“

„Als die Polizei* eintraf, fanden sie ihn verbrannt auf einem Stuhl sitzend und in eine Decke eingehüllt vor seiner Wohnung“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nachbarn hatten die Beamten kurz nach Mitternacht alarmiert.

83-jähriger Mann verbrennt vor seiner Wohnung in Nürnberg



