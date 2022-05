Feuer und Explosion in Nürnberger Wohnung: Feuerwehr findet toten Mann

Von: Felix Herz

Bei dem Wohnungsbrand kam es auch zu einer Explosion, die Teile des Fensters und die Jalousie auf die Straße schleuderte. © NEWS5 / Bauernfeind

Bei einem Wohnungsbrand in Nürnberg starb ein Mann. Bei dem Brand kam es auch zu einer Rauchgasverpuffung, die Fenster und Jalousie auf die Straße schleuderte.

Nürnberg – Am Montagmittag kam es im Stadtteil Veilhof in Nürnberg zu einem verhängnisvollen Wohnungsbrand. Im Anschluss an die Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute einen toten Mann, der Polizei zufolge handelt es sich dabei um den Bewohner der Wohnung.

Wohnungsbrand in Nürnberg: Mann stirbt bei Feuer

Durch den beherzten Einsatz der Feuerwehrleute konnte der Wohnungsbrand gelöscht und verhindert werden, dass sich die Flammen auf benachbarte Häuser ausbreiten. Das Mehrfamilienhaus wurde laut Pressemitteilung vorsorglich geräumt. Bei dem Brand kam es laut Polizeiangaben auch zu einer sogenannten Rauchgasverpuffung.

Dabei handelt es sich um eine Explosion, die entsteht, wenn das Feuer in einer Wohnung mangels Sauerstoff erlischt. Unterdruck entsteht, und Luft von außerhalb der Wohnung wird angesaugt, beispielsweise ist dann zu beobachten, wie Rauch, der unter einer Tür austrat, wieder in den Raum zurückgezogen wird. Wird dann zum Beispiel eine Tür geöffnet und ein Schwall Sauerstoff kommt wieder in die Wohnung, können sich übriggebliebene Glutnester entzünden und es kommt zu einer Explosion.

Explosion bei Wohnungsbrand in Nürnberg: Schaden auch auf der Straße

Durch die Explosion bei dem Wohnungsbrand in Nürnberg wurden Teile des Fensters sowie die Jalousie auf die Straße geschleudert. Dort wurde ein Auto beschädigt, berichtet die Polizei. Die Ursache für den verhängnisvollen Brand ist derzeit noch unklar.

