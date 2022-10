Mitten in der Nacht Flammenmeer in Nürnberg: Feuer lässt Gebäude einstürzen

Von: Katarina Amtmann

Flammen schlugen aus einer Halle in Nürnberg. © vifogra / Bauernfeind

Zunächst wurde nur ein Brand an einer Halle gemeldet. Aufgrund baulicher Mängel breitete sich das Feuer aber weiter aus. Sogar Warn-Apps wurden ausgelöst.

Update vom 21. Oktober, 11.08 Uhr: Die Feuerwehr rückte am frühen Freitagmorgen zu einem Großeinsatz in Nürnberg aus. Nun sind erste Details klar. Kurz vor 1 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst demnach die Mitteilung über einen Brand auf dem Rangierbahnhofgelände im Bereich der William-Wilson-Straße ein, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

„Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ein Feuer in einem leerstehenden Gebäudekomplex fest. Zwei zusammenhängende Gebäudeteile (mutmaßlich ehemalige Lagerhallen) standen im Vollbrand. Der Einsatz dauert zur Stunde (Stand 10:00 Uhr) noch an“, heißt es weiter. Nach bisherigem Stand sind bei dem Feuer keine Personen zu Schaden gekommen.

Die Höhe des Schadens kann aufgrund des noch laufenden Einsatzes noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat indes die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in den Nachtstunden in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Mitten in der Nacht Flammenmeer in Nürnberg: Feuer lässt Gebäude einstürzen

Erstmeldung vom 21. Oktober, 7.26 Uhr: Nürnberg - Ein Flammeninferno in Nürnberg hielt in der Nacht und am frühen Freitagmorgen (21. Oktober) die Feuerwehr in Atem. Ein Großbrand war ausgebrochen.

Flammenmeer in Nürnberg - Feuerwehr im Einsatz

Wie Vifogra berichtet, war zunächst ein Brand an einer Lagerhalle am Rangierbahnhof gemeldet, die Feuerwehr rückte an. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, habe es sich durch bauliche Mängel aber ausgebreitet. Somit stand auch der zweite Teil der Abbruchgebäude komplett in Flammen.

Die Feuerwehr war in Nürnberg im Großeinsatz. © vifogra / Bauernfeind

Flammeninferno in Nürnberg: Warnapps KATWARN und NINA ausgelöst - Entwarnung

Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Das Feuer sorgte dafür, dass Teile der Objekte einstürzten. Zwischenzeitlich warnten Polizei und Feuerwehr die Anwohner, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. „Wir haben vorsorglich die Warn-Apps #KATWARN #NINA ausgelöst“, schrieb die Feuerwehr dazu auf Twitter. Kurz nach sieben Uhr folgte die Entwarnung, da die Rauchentwicklung nachgelassen habe.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Weitere Informationen folgen. (kam)

