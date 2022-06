Zweijährige sperrt Mutter und Säugling auf Balkon aus – Feuerwehr muss anrücken

Von: Felix Durach

Ein Fahrzeug der Feuerwehr wird am Einsatzort eingewiesen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Mutter und ihr Säugling mussten am Samstagmittag in Nürnberg von der Feuerwehr gerettet werden. Die zweijährige Tochter hatte sie auf dem Balkon ausgesperrt.

Nürnberg – Zu einem ganz besonderen Einsatz musste die Feuerwehr Nürnberg am Samstagvormittag (18. Juni) ausrücken. Dabei mussten eine Frau und ihr Säugling vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gerettet werden. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Vorfall? Die zweijährige Tochter der Frau hatte die Balkontüre von innen verschlossen, während ihre Mutter samt Geschwisterkind noch im Freien war und die beiden so auf dem Balkon ausgesperrt.

Nürnberg: Von Zweijähriger ausgeperrt – Mutter ruft vom Balkon aus um Hilfe

Nachdem die Frau aus eigener Kraft nicht mehr in die Wohnung gekommen war und ihre Tochter nicht zum Öffnen der Tür bewegen konnte, begann sie, vom Balkon aus um Hilfe zu rufen. Durch die Hilferufe alarmiert, rückte zunächst die Nürnberger Polizei an. Diese konnte sich jedoch ebenfalls keinen Zutritt zur Wohnung verschaffen und rief deshalb die Feuerwehr zur Hilfe.

Die Beamten der Feuerwehr rückten mit einer Drehleiter an und konnten sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Auf diesem Wege konnte ein Feuerwehrmann die Balkontüre von innen öffnen und Mutter und Säugling zurück in die Wohnung lassen.

Feuerwehr befreit Mutter und Säugling von Balkon – während Zweijährige in der Wohnung spielt

Mutter und Kinder hätten den Einsatz unbeschadet überstanden und gelassen genommen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr in Nürnberg. Während die Mutter ihren Säugling auf dem Balkon gestillt habe, spielte die Zweijährige unbeschwert in der Wohnung. Das Mädchen „war auch über den Besuch des Feuerwehrmannes nicht verwundert“, so der Sprecher. (fd/dpa)