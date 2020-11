Evakuierung in Nürnberg: Fliegerbombe gefunden - Menschen müssen Wohnungen verlassen

Auf freiem Feld

von Judith Braun schließen

In Nürnberg wurde eine Fliegerbombe gefunden. Menschen mussten abends ihre Wohnungen verlassen.

Nürnberg - Am Samstag (28. November) wurde in Nürnberg eine 250 kg schwere Fliegerbombe entdeckt. Auf einem freien Feld in Schnepfenreuth zwischen der Schleswiger Straße und der Bamberger Straße wurde die Bombe englischer Art Bauart mit Heck- und Frontzünder von einem Münz- und Schatzsucher bereits nachmittags gefunden worden. Für die Entschärfung der Fliegerbomben sind rund 200 Einsatzkräfte vor Ort. Wohnungen im Umkreis von 500 Metern mussten evakuiert werden.

Nürnberg: Schatzsucher entdeckt Fliegerbombe - Personen wurden evakuiert

Aktuell bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Abends gegen 20 Uhr hat die Evakuierung der betroffenen Gebäude in der Nachbarssiedlung begonnen. Zusätzlich wurde auch der Luftraum über der Fundstelle gesperrt. Für Bürger, die von der Evakuierung betroffen sind, stellt die Stadt Nürnberg eine Betreuungsstelle zur Verfügung, an die sie sich wenden können. Personen, die sich derzeit wegen Corona in Quarantäne befinden, werden dort in separaten Räumen untergebracht.

Seit 20.15 Uhr evakuieren die Einsatzkräfte das Gebiet um den Fundort in drei Abschnitten: Der erste Abschnitt ist bereits geräumt, die anderen beiden je zur Hälfte.#nbgfliegerbombe — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) November 28, 2020

Wie lange die Evakuierung dauern wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit befinden sich laut dem offiziellen Twitter-Accounts der Stadt Nürnberg (Stand 28. November, 21.22 Uhr) 20 Personen in der Betreuungsstelle. (jbr)