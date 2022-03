Wieder Fliegerbombe in Nürnberg gefunden: Schule und Anwohner evakuiert - Stadt stellt Schutz-Container auf

Von: Veronika Mahnkopf

Im Januar wurde in Nürnberg eine Bombe bei Bauarbeiten entdeckt (Foto). Vergangene Woche wieder, nun erneut. © NEWS5 / Algeyer

Gerade einmal eine Woche ist der letzte Bombenfund her, jetzt ist in Nürnberg wieder eine aufgetaucht. Die Gegend wird evakuiert.

Nürnberg - Bei Bauarbeiten in der Maiacher Straße ist am Donnerstag am frühen Morgen erneut ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Nürnberg: Fliegerbombe muss entschärft werden

Die amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern und einem Gewicht von 125 Kilogramm soll um 15 Uhr entschärft werden. Sprengmeister Michael Weiß hat einen Evakuierungsradius von 300 Metern um den Bombenfundort festgelegt.

Fliegerbombe in Nürnberg entdeckt: Anwohner werden evakuiert

Rund 1100 Menschen müssen während der Entschärfung ihre Wohnungen und Häuser verlassen. An der Fundstelle werden zum Schutz eines benachbarten Schulgebäudes zwei mit Wasser gefüllte Übersee-Container aufgestellt.

