So wappnet sich der Nürnberger Flughafen vor den Klimaaktivisten

Von: Thomas Eldersch

Nach der Aktion der Klimaaktivisten am BER in Berlin ist man in Nürnberg gewarnt. Man ist sich allerdings sicher, dass es an Sicherheitsvorkehrungen nicht mangelt.

Nürnberg – Die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich durch ihre zahlreichen Aktionen in den letzten Wochen und Monaten in die Köpfe der Menschen und die Berichterstattung der Medien gebrannt. Neben Blockaden von Straßen und Autobahnen, oder dem Bewerfen von Kunstwerken mit Suppe, hatten es die Umweltschützer vergangene Woche auch auf den BER Flughafen in Berlin abgesehen. Jetzt ist die Sorge vor ähnlichen Aktionen auch in Bayern groß.

Flughafen Nürnberg: Klimaaktivisten schließen Aktionen nicht aus

Durch einen einfachen Maschendrahtzaun, den sie durchtrennt hatten, gelangten die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf das Gelände des BER in Berlin. Dort klebten sie sich im Geiste ihrer vorausgegangenen Aktionen auf der Startbahn fest oder fuhren mit Fahrrädern die Runways entlang. Über Stunden ging nichts mehr am Hauptstadtflughafen. Fluggäste und Politiker äußerten anschließend zahlreich ihren Unmut. Aber kann so etwas am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg auch passieren?

Eine ähnlich rigorose Umweltschutzorganisation wie die „Letzte Generation“ ist die „Extinction Rebellion“. Vertreter davon klebten sich bereits auf den Frankenschnellweg fest oder protestierten in Nürnberg gegen die Lebensmittelverschwendung. Das News-Portal Nordbayern.de hat bei der Gruppierung angefragt. Antwort: Aktionen am Flughafen wolle man nicht ausschließen. Geplant seien im Augenblick aber keine. Weil am Airport Nürnberg sehr viele Privatjets starten und landen, ist er rotes Tuch für die Klimaaktivisten. „Sie stellen eine viel größere Einzelbelastung dar und sind das Fortbewegungsmittel derjenigen, die die Hauptschuld tragen und mit ihrem individuellen Verhalten am meisten zur Klimakrise beitragen“, so ein Sprecher gegenüber dem Portal.

Flughafen Nürnberg verweist auf sein Sicherheitskonzept

Der Flughafen Nürnberg zeigt sich auf Anfrage von Merkur.de gelassen, was die Klimaaktivisten angeht. Man verweist auf die zahlreichen Instanzen, die für Sicherheit am Flughafen sorgen sollen. „Zum einen unser eigener Sicherheitsdienst, zum anderen die Sicherheitseinrichtungen der Regierung von Mittelfranken und natürlich die Polizei mit eigener Inspektion am Flughafen. Auch der Zoll und die Feuerwehr sind beispielsweise BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben).“

Klimaaktivisten protestierten am BER unter anderem gegen Privatjets. Kann das am Airport Nürnberg auch passieren? © Lutz Deckwerth/dpa

Weiter heißt es im Statement des Flughafens: „Das komplette Gelände des Airports Nürnberg ist ein Sicherheitsbereich, der rund um die Uhr geschützt wird. Unter anderem wird das Gelände mit einem Zaun gesichert. Zudem sind Kamerasysteme und Sensoren installiert. Aus taktischen Gründen werden die weiteren Sicherheitseinrichtungen und -prozesse nicht genannt.“ Nur, dass ein Zaun die Aktivisten in Berlin auch nicht aufgehalten hat.

Empört über die Aktion in Berlin äußerte sich auch der Flughafenverband ADV. In einem Statement heißt es: „Für die Protestaktionen der ‚Letzten Generation‘ am Flughafen BER fehlt der ADV jedes Verständnis. Es ist nicht hinnehmbar, wenn die Sicherheit des Luftverkehrs gefährdet wird. Schwerere Eingriffe in den Luftverkehr werden zu Recht strafrechtlich verfolgt.“ (tel)