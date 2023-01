„Bono noch eine Chance geben?“ – Stadt Nürnberg reagiert auf U-Bahn-Witz auf Twitter

Von: Katarina Amtmann

Die Stadt Nürnberg reagierte auf einen U-Bahn-Witz auf Twitter (Symbolbild). © IMAGO / robertharding

Ein Twitter-Nutzer amüsierte sich mit einem Foto köstlich auf Twitter. Grund ist das U-Bahn-Schild einer Haltestelle der U2. Die Stadt Nürnberg reagiert.

Nürnberg – Es gibt Bands, die werden entweder geliebt oder gehasst. Dazu gehört beispielsweise die kanadische Band Nickleback. Auch die irische Band U2 wird von vielen dank Hits wie „Beautiful day“, „With or without you“ oder „Still haven‘t found what I‘m looking for“ gefeiert. Doch nicht jeder ist Fan der Band um Frontmann Bono.

U2-Diskussion auf Twitter: „Ich mag die Band auch nicht besonders, aber das ist übertrieben, Nürnberg“

„Ich mag die Band auch nicht besonders, aber das ist übertrieben, Nürnberg“, schreibt Twitter-Nutzer Sebastian 23 zu einem Foto. Darauf zu sehen: Das U-Bahn-Schild der U2, Haltestelle Rennweg - scherzhaft interpretiert als „U2 - renn weg“.

„So low“, schreibt jemand zu einem tränenlachenden Smiley unter das Foto. „Echt nicht schlecht“, findet eine zweite Person. Und eine dritte Person befürchtet offenbar, beim Anblick des Schildes künftig an nichts anderes mehr denken zu können: „Die 20 Jahre, in denen ich das NICHT jedes Mal denken musste, waren auch schön, aber gut.“

Anlaufpunkt mit markanter Kuppel: der Nürnberger Hauptbahnhof

Stadt Nürnberg reagiert nach U2-U-Bahn-Witz auf Twitter

„Sie meinen, wir sollten Bono noch eine Chance geben? Wir geben das mal weiter …“, reagiert sogar die Stadt Nürnberg auf den U2-Tweet.

Twitter-Nutzer amüsieren sich über U2-Tweet

Ein Mann fährt mit der Nürnberger U-Bahn in Gedanken gleich weiter: „Einen Halt später biste in Schoppershof, Herrnhütte und bald danach in Ziegelstein. Wenn du aus Schweinau kommst, solltest du vorher ein Langwasser trinken. Im Sommer schön einreiben in Richtung FÜ nach Muggenhof.“ Garniert hat er seinen Tweet mit zahlreichen Smileys, zum Beispiel einem Zelt (Herrnhütte), einem Schwein (Schweinau), einem Wasserglas (Langwasser) und einer Fliege (Muggenhof).

Der Tweet von Sebastian 23 wurde über 600 Mal geliked, 18 Personen haben den Post retweetet. (kam)

