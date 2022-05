„War der Akustiker besoffen?“ Wirbel auf Twitter nach Franken-Tatort

Von: Tanja Kipke

Teilen

Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) suchen den Mörder von Lukas Keller. © Hagen Keller/BR/Hager Moss Film/ARD/dpa

Ein neuer Tatort aus Nürnberg lief am Sonntag von der ARD im Ersten. Einige Vorfälle sorgten für kuriose Diskussionen über Franken auf Twitter.

Nürnberg – „Warum?“: Das war die zentrale Frage und auch der Titel des Franken-Tatorts vom 1. Mai. Die Kommissare aus Nürnberg standen auf der Suche nach einem Motiv vor Rätseln. Bereits nach 30 Minute stellten sich Zuschauer auf Twitter eine ganz andere Frage. „Was ist da los in Franken? Haben die alle keine Glühbirnen?“, fragt ein Nutzer. Tatsächlich spielte sich die erste halbe Stunde des Tatorts nachts oder in dunklen Räumen ab. „Sind die in Franken alle so Energiesparer?“, will ein weiterer wissen. Nicht nur die Dunkelheit der Aufnahmen sorgt für angeregte Diskussion im Netz. Auch der Ton scheint einigen ganz und gar nicht zu passen.

Tatort aus Franken: Zuschauer beschweren sich im Netz über Ton-Probleme

„Der Tatort nervt. Alle flüstern und keiner kann Licht anmachen, wenn die Kripo kommt“, beklagt sich ein Nutzer via Twitter während der Folge. Andere sehen das ähnlich: „Ich versteh leider nur die Hälfte“ oder „Ich versteh nichts und ich kann es nicht mal auf einen Dialekt schieben“ ist unter dem Hashtag #Tatort ebenfalls zu lesen. Ein weiterer spricht deshalb schon von einem „Krampf im Fernbedienungsfinger vom ständigen Laut/Leise-Drücken“.

Da stimmt ihm ein Nutzer zu: „Es ist nervig, den Fernseher immer laut oder leiser zu stellen. Erst Murmel, murmel, dann Bäng Bäng.“ Ein weiterer musste seiner Frau bereits mehrmals erklären um, was es geht. „Sprecht verdammt endlich aus, worüber ihr redet. Meine Frau fragt gerade zum 63. Mal ‚Was?!‘. So geht das nicht“, schimpft er im Netz. Einzig die Kommissare scheinen die Zuschauer klar und deutlich verstanden zu haben. Das ist zumindest mehreren Tweets zu entnehmen.

Video: ARD Tatort: Die größten Skandale um den Krimi am Sonntagabend

Twitter-Nutzer über Franken-Tatort empört: „War der Akustiker besoffen?“

Manche Nutzer haben auch direkt den Grund für die Tonaufnahmen parat: „Der Tatort heute ist ein Hörtest“ behauptet einer. Er sei jedoch durchgefallen und musste die Untertitel anstellen. „War der Akustiker besoffen oder ist das heute Stilmittel?“, fragt ein anderer. Nach dem Ende des Tatort will die ARD auf ihrem Twitter-Profil zur Sendung wissen, wie es den Zuschauern gefallen hat.

Unter dem Beitrag ist in einigen Kommentaren wieder von der „schlechten Tonqualität“ die Rede. „Schwer zu verstehen, da so viel geflüstert und genuschelt wurde!“ und „der Toningenieur gehört gefeuert“ ist zu lesen. Anderen scheint der Krimi allerdings sehr gut gefallen zu haben, viele bewerten ihn mit der Note 1 und 2. (tkip)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.