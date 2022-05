VW Golf kracht in verunfallten Fiat: Mutter und Sohn schwer verletzt

Von: Martina Lippl

Teilen

Schwerer Unfall auf dem Frankenschnellweg: Zwei Personen wurden verletzt. Auto kracht in verunfallten Fiat. © Oßwald/news5

Tragischer Crash: VW-Golf kracht in Unfallstelle auf Fankenschnellweg. Mutter (43) und Sohn (20) schwer verletzt.

Nürnberg – Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend in Nürnberg. Ein Autofahrer krachte mit seinem VW-Golf in einen verunfallten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden eine 43-jährige Frau und ihr Sohn (20) von den beiden Fahrzeugen erfasst und schwer verletzt.

Golf kracht in Unfallstelle - Zwei Menschen schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand kollidierte ein Sattelschlepper aus zunächst noch ungeklärter Ursache mit einem Fiat Punto, teilte die Polizei Nürnberg am Montagabend mit. Beide Fahrzeuge waren demnach auf dem Frankenschnellweg in Richtung Fürth unterwegs.

Der Fahrer des Sattelschleppers fuhr daraufhin auf den rechten Seitenstreifen. Der Fiat Punto sei nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn stehen geblieben. Die Familie, der 46-jährige Fahrer des Fiats, seine 43-jährige Ehefrau sowie der 20-jährige Sohn seien dann aus dem Wagen ausgestiegen.

Schwerer Verkehrsunfall auf dem Frankenschnellweg

Kurz darauf krachte ein Autofahrer mit seinem VW-Golf in die Unfallstelle und kollidierte mit dem Fiat Punto. Die Mutter und der Sohn wurden durch die Wucht des Aufpralls von den Fahrzeugen erfasst und schwer verletzt.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Der 46-jährige Mann sowie die Fahrer des Sattelschleppers und des VW-Golfs blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock“, so die Polizei. Der Frankenschnellweg war ab der Ausfahrt Jansenbrücke für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 23 Uhr in Fahrtrichtung Fürth gesperrt. Der Verkehr wurde über den Westring ausgeleitet. Die Nürnberger Verkehrspolizei habe die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen, heißt es vonseiten der Polizei. (ml)