Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß in Franken – Mann schwebt in Lebensgefahr

Von: Katarina Amtmann

Im Nürnberger Land hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau ist noch an der Unfallstelle gestorben, ein Mann kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik.

Feucht - Eine 77-jährige Frau ist bei einem Unfall in Mittelfranken gestorben. Ein Mann (46) kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall am Samstagmorgen, 12. August, schwebte er in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist unklar.

In Franken hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Im Hintergrund ist eines der beteiligten Autos auf dem Dach liegend zu sehen. © vifogra / Goppelt

Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Unfall nahe Feucht (Nürnberger Land)

Beide Unfallbeteiligten waren allein in ihrem Auto in der Nähe von Feucht (Landkreis Nürnberger Land) unterwegs, als es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Eine Person starb bei dem Unfall, eine weitere wurde lebensgefährlich verletzt. © vifogra / Goppelt

Wie Bernd Groß, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, gegenüber Vifogra sagte, geschah das Unglück gegen 8.45 Uhr auf der Staatsstraße 2239. Beide Personen waren beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar. Da es keine unbeteiligten Unfallzeugen gebe, ist die Ursache für den Frontalzusammenstoß noch unklar. Nun soll ein Gutachter bei der Klärung der Unfallursache helfen.

