Frau vermisst: Polizei sucht mit Foto nach 46-Jähriger - Umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet

Seit Freitag verschwunden

von Katarina Amtmann schließen

Nahe Nürnberg wird eine Frau vermisst, sie wurde zuletzt am Donnerstag gesehen. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Altdorf/Nürnberg* - Seit Freitagmorgen (19. März) wird eine 46-Jährige aus Leinburg bei Nürnberg* vermisst. Die Polizeiinspektion* Altdorf hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach Violetta E. eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nürnberg: 46-jährige Frau aus Leinburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Sie wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in ihrer Wohnung in Leinburg gesehen. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass die 46-Jährige medizinische Hilfe benötigt. Die Vermisste ist womöglich mit einem schwarzen Skoda Fabia (Kennzeichen: LAU-VE 108) unterwegs.

Nürnberg: 46-Jährige vermisst - Polizei sucht mit Beschreibung und Foto

ca. 170 cm groß

schlank

schulterlange, hellblonde Haare

möglicherweise bekleidet mit einem hellgrünen Parka

eventuell eine schwarze Handtasche

+ Die Polizei sucht nach der vermissten 46-Jährigen aus Leinburg. © Polizei Mittelfranken

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187 95000 entgegen. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

46-Jährige aus Leinburg nahe Nürnberg vermisst - Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„ALTDORF. (379) Seit Freitagmorgen (19.03.2021) wird die 46-jährige Violetta E. aus Leinburg vermisst. Die Polizeiinspektion Altdorf hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau E. wurde zuletzt am Donnerstagabend (18.03.2021) gegen 21:00 Uhr in ihrer Wohnung in Leinburg gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass Fr. E. medizinische Hilfe benötigt. Die Vermisste ist womöglich mit einem schwarzen Pkw Skoda Fabia, amtl. Kennzeichen LAU-VE 108, unterwegs.



Beschreibung:

Ca. 170 cm groß; schlank; schulterlange, hellblonde Haare; möglicherweise bekleidet mit einem hellgrünen Parka und führt eventuell eine schwarze Handtasche mit



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187 95000 entgegen.“

