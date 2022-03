Sie kämpft für Frieden – und riskiert ihr Leben: Friedenstafel Nürnberg ehrt Sayragul Sauytbay

Nürnbergs OB Marcus König hält das Bild von Sayragul Sauytbay hoch. © Christine Dierenbach/Stadt Nürnberg

Mitte Mai findet die Nürnberger Friedenstafel statt. Gleichzeitig wird die Menschenrechtlerin Sayragul Sauytbay im Opernhaus geehrt.

Nürnberg – Frieden! Ein Thema, das heute im Hinblick auf die Ukraine-Krise so zentral und rar wirkt wie kein anderes. Menschen vieler Länder müssen Tag für Tag für ihre Freiheit kämpfen und setzen dabei ihr Leben aufs Spiel. Wie auch Sayragul Sauytbay, die sich für die Menschenrechte von bedrohten ethnischen Minderheiten in China starkmacht und damit ihr Leben riskiert, schreibt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung zu ihrer Friedenstafel.

Nürnberg ehrt Sayragul Sauytbay mit seiner Friedenstafel: Sie wurde mehrmals in chinesische Umerziehungslager gebracht

Die muslimische Kasachin wurde in der autonomen Präfektur Ili Kazakh in der chinesischen Provinz Xinjiang geboren, die viele Turkvölker wie Uiguren und Kasachen beheimatet. Nach ihrem Medizinstudium soll sie zunächst als Ärztin gearbeitet haben, bevor sie als Staatsbeamtin mehrere Vorschulen leitete. 2017 wurde sie mehrmals in ein Umerziehungslager eingewiesen.

Sayragul Sauytbay wird in Nürnberg geehrt. © US Gov - Secretary of State's photo

Nach der offiziellen Begründung der Regierung diene das der „Berufsbildung“, jedoch berichtet Sauytbay von unmenschlichen Bedingungen für die Inhaftierten, bei denen Gehirnwäsche, Folter und Vergewaltigung bis hin zur gezwungenen Medikamenteneinnahme an der Tagesordnung stehen. Sie flüchtete und gelang mit ihrer Familie über Kasachstan nach Schweden, wo sie seit 2019 Asyl bekommt. 2020 veröffentlicht sie ein Buch „Die Kronzeugin„, in dem sie über ihre Erfahrungen in den Umerziehungslagern berichtet.

Sayragul Sauytbay erhält weiterhin Morddrohungen aus China

Trotz fortlaufender Morddrohungen aus China lässt sie sich nicht einschüchtern und kämpft weiter. Für ihren Mut möchte die Stadt Nürnberg sie mit dem Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis würdigen. Zwar gewann sie den Preis schon 2021, doch wegen der Corona-Pandemie musste die Preisverleihung auf Sonntag, 15. Mai 2022, verschoben werden. Sie findet im Opernhaus vor der Friedenstafel um 13 Uhr statt.

Alle Nürnbergerinnen und Nürnberger seien eingeladen, an diesem festlichen Mahl teilzunehmen, schreibt das Rathaus. Dafür können sie sich ab Freitag, 25. März, online unter kulturinfo-nuernberg.de oder persönlich in der Kultur-Information, Königstraße 93, einen Tisch für zehn Euro zur Friedenstafel reservieren und sich mit der Ukraine solidarisieren. Telefon: (0911) 2 31 40 00.

Mit der Friedenstafel setzt die Stadt Nürnberg seit 1999 ein Zeichen für Frieden, Toleranz, Menschenrechte. Für ihren Einsatz werden ihr Sayragul Sauytbay 15.000 Euro verlieren. Gleichzeitig soll sie damit eine Plattform und Schutz bekommen, um weiter gegen systematische Menschenrechtsverletzungen anzukämpfen. Informationen zu ihr lassen sich unter menschenrechte.nuernberg.de abrufen.