Lange Corona-Pause: „Endlich wieder!“ Aiwanger feiert auf Nürnberger Frühlingsfest

Von: Katarina Amtmann

Festwirt Simon Röschke (l-r), Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas, Sebastian Brehm, Bayerns Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger und Lorenz Kalb, Vorstand des Süddeutschen Schaustellerverbandes. © Daniel Löb/dpa/dpa-Bildfunk

Das Nürnberger Frühlingsfest ist eröffnet. Hautnah dabei waren Hubert Aiwanger und Joachim Herrmann. Söder fehlt bei dem Event in seiner Heimatstadt.

Nürnberg - „Endlich wieder!“ So schlicht kommentiert Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den Start des Nürnberger Frühlingsfests. Das Volksfest wurde mit dem Anstich am Samstag (16. April) offiziell eröffnet.

Nürnberger Frühlingsfest eröffnet - „Wir brauchen wieder gesellige Ereignisse“

Aiwanger war Volksfesten gegenüber auch in der Corona-Zeit aufgeschlossen. Nachdem diese aufgrund der Pandemie lange ausfallen mussten, hatte er sich Mitte März optimistisch gezeigt. „Ich gehe davon aus, dass wir heuer Bürgerfeste und Volksfeste wieder feiern können“, sagt er damals dem Münchner Merkur. „Wir brauchen wieder gesellige Ereignisse, gerade auch in schwierigen Zeiten.“

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (Mitte) schlägt mit vier Schlägen beim Nürnberger Frühlingsfest das Fass an, während Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (r), und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zuschauen. © Daniel Löb/dpa/dpa-Bildfunk

Volksfest geht los: Aiwanger und Herrmann auf Nürnberger Frühlingsfest

Nun geht die Volksfestsaison also langsam wieder los. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hatte erst vor Kurzem das Volksfest in Würzburg eröffnet. Wegen seiner Corona-Infektion ist eine Teilnahme in seiner Heimatstadt Nürnberg zumindest aktuell nicht möglich.

Nürnberger Frühlingsfest: Wiedereröffnung nach Corona-Pause

Nürnberger Frühlingsfest: Aiwanger und Herrmann feiern am Dutzenteich

Aiwanger ließ sich das Frühlingsfest aber nicht entgehen, ebenso wie Söders Parteikollege Joachim Herrmann. Der Innenminister feierte am Dutzenteich ebenfalls mit. (kam)

