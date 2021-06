Brand in Fürth: Drei Autos komplett ausgebrannt - Sechsstelliger Schaden entstanden

Brandursache unklar

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach in einer Werkstatt ein Feuer aus. Drei Autos wurden vollständig zerstört. Die Brandursache ist bislang unklar.

Fürth - Ein Brand beschäftigte die Feuerwehr in Fürth*. In der Nacht von Montag (31. Mai) auf Dienstag (01. Juni) ist in einer Kfz-Werkstatt in Fürth-Ronhof ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* hervorgeht.

Fürth: Kfz-Werkstatt fängt nachts an zu brennen - Drei Fahrzeuge vollständig zerstört

Gegen 1.10 Uhr bemerken Zeugen ein Feuer auf dem Gelände der Werkstatt in der Dieselstraße. Daraufhin verständigten sie die Feuerwehr. Drei Pkw brannten vollständig aus, ein weiterer wurde beschädigt. Zudem entstand massiver Schaden am Gebäude. Die Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar. Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung vor Ort durch. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei geführt.

Auch die Nürnberger Feuerwehr* hatte gestern alle Hände voll zu tun. Zwei Baukompressen explodierten in der Innenstadt und beschädigten ein Gebäude schwer. Die Flammen griffen sogar auf das Nachbargebäude über, welches daher geräumt werden musste. Auch hier versucht man noch herauszufinden, wie es zu den Explosionen kommen konnte. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

