Dank Corona-Lockdown: Zahl der Straftaten in Nürnberg geht zurück 

Nur Fälle von Drogendelikten steigen

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat die Zahlen zu den Straftaten im Jahr 2020 veröffentlicht. Bei den meisten Delikten ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Nürnberg - Die Zahl der Straftaten in Nürnberg* ist im Corona*-Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Das geht aus den nun veröffentlichten Zahlen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hervor, die norbayern.de vorliegen. Insgesamt wurden 65.473 neue Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft aufgenommen. Das sind 3851 weniger als noch im Jahr zuvor - und das wohl auch dank der Corona-Lockdowns.

Nürnberg: Straftaten gingen 2020 zurück - Corona-Lockdowns sind mögliche Ursache

Bei der Verteilung der Straftaten veränderte sich an der Spitze zunächst nichts, die größte Deliktgruppe bleibt weiterhin der Bereich der Vermögensdelikte mit 32 Prozent. Die Anzahl der Verfahren wegen Betrugs oder Untreue liegt bei knapp über 13.000. Darauf folgen Diebstahl und Unterschlagung mit fast 7800 bekannten Fällen.

Auch bei den Verkehrsstraftaten in Nürnberg* und Fürth* ist ein Rückgang deutlich zu erkennen. Mit gut 19,5 Prozent der neu eingegangenen Verfahren sind zwar auch hier viele Fälle eingegangen, jedoch ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2019 festzustellen. Die Staatsanwaltschaft begründet das mit den Lockdowns*. Insgesamt sanken schwere Verkehrsverstöße um 15 Prozent. Bei den restlichen Verkehrsstrafen ist ein Minus von zehn Prozent festzustellen.

Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth: Fälle von Drogendelikten steigt leicht

Bei ungefähr zehn Prozent der Verfahren handelt es sich um Delikte, die mit Betäubungsmitteln in Verbindung gebracht werden können. In dieser Deliktgruppe stieg die Zahl der Verfahren wegen gewichtiger Betäubungsmitteldelikte von 547 auf 569, also um ungefähr vier Prozent. Die “kleineren” Verfahren gingen hingegen um zwölf Prozent zurück.

Auch der bereits in den Vorjahren deutlich werdende Rückgang bei Straftaten mit Körperverletzung ist wieder kleiner geworden. Die Zahl sank von 5180 auf 4912. Ebenfalls rückläufig sind Kapitalverbrechen mit gut 15,5 Prozent auf 66 Verfahren.

