Unfall in Fürth: Von Transporter erfasst - Mädchen (6) gerät mit ihrem Kettcar unter die Reifen

Schwer verletzt

Beim Abbiegen kam am Samstagmittag ein kleines Mädchen unter die Reifen eines Transporters. Es wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Fürth - Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstagmittag im Fürther Stadtteil Burgfarnbach. Ein sechsjähriges Mädchen geriet mit ihrem Kettcar unter einen Transporter und wurde verletzt.

Unfall in Fürth: Sechsjährige wird von Transporter angefahern und verletzt

Es war gegen 12.45 Uhr als eine 68-Jährige mit ihrem Transporter im Fürther Stadtteil Burgfarnbach unterwegs war, schreibt, die Polizei Mittelfranken* in einer Pressemitteilung. Sie wollte mit ihrem Wagen nach rechts in den Drosselweg abbiegen. Dabei erfasste sie aus bislang noch ungeklärter Ursache ein sechsjähriges Mädchen auf ihrem Kettcar. Das Kind geriet bei dem Unfall mit ihrem Bein unter den Vorderreifen des Transporters, schreibt die Polizei.

Die Eltern bekamen den Unfall mit und eilten zu Hilfe. Sie schafften es mit der Unterstützung einer weiteren Person, das Mädchen unter dem Transporter zu befreien. Der verständigte Rettungsdienst kümmerte sich um das Kind und brachte es mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei.

Unfall in Fürth: Verkehrspolizei übernimmt Ermittlungen

Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Fürth übernommen. Sie ermitteln jetzt unter anderem gegen die Fahrerin des Transporters wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizei melden. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

