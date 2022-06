Höchstgeschwindigkeit kurzfristig gesenkt – Polizei stellt in drei Tagen fast 400 Verstöße fest

Von: Felix Herz

Nach einer kurzfristigen Geschwindigkeitssenkung stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest (Symbolbild). © Sven Ellger / IMAGO

Zum Schutz der Besucher von Rock im Park wurde auf zwei Nürnberger Straßen die zulässige Geschwindigkeit gesenkt. Im Anschluss gab es zahlreiche Verstöße.

Nürnberg – Vom 3. bis zum 5. Juni fand nach zwei Jahren Pause das Musikfestival Rock im Park 2022 wieder im Volkspark Dutzendteich statt. Für die Stadt bedeutete dies einen Ausnahmezustand, rund 70.000 Fans pilgerten nach Nürnberg. Dementsprechend viel los war auch am An- und Abreisetag, 2. und 6. Juni. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort – und ergriff schon im Vorfeld Maßnahmen für den Verkehr.

Nürnberg: Polizei reduziert Geschwindigkeit während Rock im Park 2022

Zum Schutz der Festivalbesucher, die über das erste Juni-Wochenende hinweg in Massen rund um den Volkspark Dutzendteich in Nürnberg unterwegs waren, wurde die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit laut Polizei in Abschnitten der Münchner Straße und der Bayernstraße reduziert. Die vielbefahrenen Straßen liegen in direkter Umgebung des Festivalgeländes. Für die Dauer des Festivals lag die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h.

Vor allem in der Münchner Straße eine spürbare Reduzierung: Hier gilt sonst eine maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. In der Bayernstraße sind immerhin 50 km/h vorgeschrieben. Für viele Autofahrer kam diese Maßnahme wohl überraschend, denn die Verkehrspolizei Nürnberg registrierte zahlreiche Vergehen.

Nürnberg: Neue Geschwindigkeit – zahlreiche Verstöße

Im Zeitraum der reduzierten Geschwindigkeit verzeichnete die Verkehrspolizei hunderte Vergehen. Und das laut Bericht der Polizei „trotz zusätzlich angebrachter Hinweisschilder wie ‚Radarkontrolle‘ und ‚Fußgänger auf der Fahrbahn‘“.

An zwei Tagen führte die Verkehrspolizei Nürnberg Geschwindigkeitskontrollen durch. Von knapp 1900 durchfahrenden Fahrzeugen wurde bei 382 Fahrzeugführern eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Für 212 Fahrer gab es anschließend ein Verwarnungsgeld, 170 Personen müssen mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Ein Fahrverbot gab es für 21 Fahrzeugführer.

Zwei Autofahrer schossen mit 77 km/h durch die temporäre 30er-Zone. Die Konsequenzen sind 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Inzwischen ist Rock im Park wieder vorbei – das Festival freute sich über ein gelungenes Comeback, muss aber auch mit Besucherfrust leben. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten sind nun wieder normal. (fhz)

