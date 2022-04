Mann gerät ins Straucheln und stürzt gegen einfahrende U-Bahn - 43-Jähriger stirbt

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg hat sich ein tödlicher Unfall mit einer U-Bahn ereignet (Archivbild). © IMAGO / IPA Photo

Ein Mann stürzte in Nürnberg gegen eine einfahrende U-Bahn. Der 43-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er starb.

Nürnberg - Am Montag (11. April) ereignete sich in der U-Bahnhaltestelle Gostenhof in Nürnberg ein schwerer Unfall. Dabei wurde ein Mann (43) schwer verletzt, er starb wenig später im Krankenhaus. Das teilte die Polizei mit.

Nürnberg Gostenhof: Mann stürzt gegen einfahrende U-Bahn und stirbt

Demnach geriet der Mann gegen 14.05 Uhr aus noch unbekannter Ursache am Bahnsteig ins Straucheln. Als gerade eine U-Bahn einfuhr, stürzte der Mann alleinbeteiligt gegen den Zug. Er erlitt schwerste Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Eine Fremdeinwirkung kann durch die Polizei ausgeschlossen werden.

U-Bahnhaltestelle Gostenhof (Nürnberg): Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall

Für die Dauer des Einsatzes hielten an der Haltestelle Gostenhof knapp eineinhalb Stunden keine U-Bahnzüge. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens übernommen, so die Beamten weiter. (kam)

