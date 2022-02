Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt – Polizei nimmt Schmierfink in Nürnberg sofort fest

In Nürnberg wurden Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) © Mehaniq via www.imago-images.de

In einer Nürnberger Unterführung wurde eine Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt. Die Polizei konnte den Mann sofort festnehmen. Anzeige ist raus.

Nürnberg – Am Freitagnachmittag (11. Februar) wollte sich ein Graffitisprayer an den Wänden der Georg-Ziegler-Unterführung in Nürnberg* verewigen. Jedoch blieb seine Aktion nicht unbeobachtet. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken wurde der Schmierfink gegen 17 Uhr von einem Zeugen beobachtet, der sofort eine Streife rief, um dem Treiben ein Ende zu setzen.

Nürnberg: Fahndung erfolgreich

Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach dem “Wandkünstler” auf. Bei einem nahegelegenen Parkplatz eines Großmarktes entdeckten die Beamten schließlich einen Verdächtigen, der genau der Personenbeschreibung des Zeugens entsprach. Als der Tatverdächtige die anrückenden Polizisten erblickte, nahm er sofort Reißaus. Doch da war es schon zu spät. Die Polizei war ihm einen Schritt voraus und nahm den vermutlichen Sprayer an Ort und Stelle fest.

Nürnberg: Rucksack voller Spraydosen

Daraufhin folgte sofort eine Untersuchung des 27-Jährigen – mit Erfolg: Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten etliche Spraydosen und mit Farbe beschmierte Handschuhe. Offensichtlich war der Graffitisprayer aufgeflogen. Der Verdächtige redete auch nicht lange um den heißen Brei herum und gab die Tat zu.

Nürnberg: Etwa 1.000 Euro Sachschaden

Laut Polizei wurde umgehend eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti erstattet. Der Sachschaden an den Wänden der Unterführung beträgt in etwa 1.000 Euro. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA