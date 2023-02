Großeinsatz in Nürnberg: Mann (29) springt von Dach in den Tod - er soll zuvor eine Frau schwer verletzt haben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

In der Pürkheimer Straße in Nürnberg läuft am Mittwochnachmittag (22. Februar) ein Großeinsatz. © NEWS5 / Grundmann

Großeinsatz in Nürnberg: In der Franken-Metropole sind am Mittwochnachmittag (22. Februar) mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Update von 14.46 Uhr: Die Lage rund um den Großeinsatz in Nürnberg-Gärten wird klarer. Wie ein Polizei-Sprecher gegenüber News5 berichtet, sei ein Streit zwischen einem 29-jährigen Mann und einer 33-jährigen Frau vorangegangen. Gegen 12.50 Uhr seien die Einsatzkräfte an die Pirckheimer Straße gerufen worden, wo sie dann die schwer verletzte Frau auffanden, sowie den Mann, der im Bereich des Innenhofs lag. Weiter heißt es, dass die Frau sich aktuell bereits im Krankenhaus befinde, nachdem mehrere Verletzungen, auch im Kopfbereich, bei ihr festgestellt worden sein. Ob sie in Lebensgefahr stehe, ist demnach noch nicht klar.

Großeinsatz in Nürnberg: Mann stürzt sich nach Streit von Dach - und erliegt seinen Verletzungen

Der Mann, der im Innenhof liegend aufgefunden wurde, war schwerst verletzt. Rettungsdienste und Notarzt versuchten, ihn zu reanimieren, er erlag jedoch seinen Verletzungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, habe der Mann die Frau in einer Wohnung attackiert und sie verletzt. Anschließend sei er auf das Dach des Hauses gegangen, und habe sich von dort in den Innenhof gestürzt. Weitere Ermittlungen laufen.

Hinweis zu Berichterstattung nach Suizid: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: (0800)-1 11 01 11.

Großeinsatz in Nürnberg: Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rücken aus

Update von 14.38 Uhr: Unklare Lage in Nürnberg-Gärten: Derzeit läuft in der Pirckheimer Straße ein Großeinsatz. Die Hintergründe sind vonseiten der Polizei noch unklar. Wie die Bild jetzt wissen will, gab es wohl einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau, in einem Hof liege demnach eine männliche Leiche.

Im Nürnberger Norden kam es zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. © NEWS5 / Grundmann

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Erstmeldung vom 22. Februar

Nürnberg - Seit dem frühen Mittwochnachmittag, dem 22. Februar, läuft in Nürnberg ein USK-Großeinsatz. Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind vor Ort. Der Agentur News5 nach ist die Pürkheimer Straße im Stadtteil Gärten betroffen. Berichten zufolge seien dort Schüsse gefallen, was die Polizei infranken.de gegenüber jedoch dementierte.

Großeinsatz in Nürnberg: Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz - Hintergründe noch unklar

Der Grund für den Einsatz sei demnach ein anderer, den die Beamten auf Grund der laufenden Ermittlungen dem Bericht nach nicht nennen konnten.