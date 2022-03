Neugründung für Gymnasium genehmigt – Fertigstellung zum Schuljahr 2027/2028

In Nürnberg wird bis zum Jahr 2027 ein neues Gymnasium entstehen. Damit bekommt der Süden der Stadt einen neuen Bildungsstandort.

Nürnberg - Gute Nachrichten aus dem Nürnberger Rathaus! Wie die Stadt am Freitag (18. März) auf ihrer Webseite mitteilte, wurde nun endlich die ersehnte Genehmigung für ein neues Gymnasium in der Breslauer Straße 300 erteilt. Oberbürgermeister Marcus König zeigte sich erleichtert, als ihn die endgültige Zusage aus dem Kultusministerium erreichte. Es werde für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler ein hervorragendes Lernumfeld geschaffen und das Bildungsangebot in Nürnberg werde noch vielfältiger, sagte König.

Nürnberg: Neues Gymnasium kommt! Umfangreicher Bildungsstandort

Gebaut wird das neue Gymnasium auf dem ehemaligen Prinovis Gelände in der Breslauer Straße 300 im Nürnberger Süden. Die Planungen dafür sind schon in vollem Gange. Mit der Zusage für den Bau des Gymnasiums ist der Plan der Stadt Nürnberg, einen neuen Bildungsstandort zu schaffen, endlich vollständig. Neben dem Gymnasium wird es auf dem Gelände auch noch eine Fachoberschule und eine Realschule geben. So soll laut Stadt ein pädagogischer Campus mit ganzheitlichen Ansätzen entstehen. Ab dem Schuljahr 2027/2028 soll die Schule dann in Betrieb genommen werden.

Nürnberg: Entlastung für Nürnberg

Auch bei Schulreferentin Cornelia Trinkl ist die Freude groß. “Das neue Gymnasium wird zu einer Entlastung in der Nürnberger Schullandschaft führen” sagt Trinkl. Außerdem würde der neue Campus den Bedarf abfangen und dabei Synergien mit anderen Schularten oder auch die Nähe zur Hochschule nutzen, so Trinkl weiter. Bislang gibt es in Nürnberg acht staatliche, fünf städtische und fünf private beziehungsweise kirchliche Gymnasien.

