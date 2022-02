Frau wartet auf Zug: Mann zieht ihr plötzlich Plastiktüte über den Kopf - und drückt zu

Von: Tanja Kipke

Während eine Frau am Nürnberger Hauptbahnhof auf den Zug wartete, wurde sie von einem Mann angegriffen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Am Nürnberger Hauptbahnhof ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein Mann versuchte, eine schlafende Frau mit einer Plastiktüte zu ersticken. Eine Zeugin reagierte.

Nürnberg - Eine Zeugin hat in Nürnberg einer Frau womöglich das Leben gerettet. Eine 46-jährige Frau saß in der Nacht zum Freitag (28. Januar) gegen 0.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs im Wartebereich auf einer Sitzbank. Laut Angaben der Polizei schlief die Frau offenbar. Unvermittelt sei ein Mann an die Frau herangetreten und habe ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Diese hielt er fest zugezogen.

Nürnberger Hauptbahnhof: Mann will Frau ersticken - Zeugin greift ein

Eine Frau hat das Geschehen offenbar beobachtet und griff ein. Die unbekannte Zeugin sprach den Mann vehement an, woraufhin dieser von der 46-Jährigen abließ und fortging, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Bundespolizei konnte zusammen mit Mitarbeitern der DB-Sicherheit den 37-jährigen Tatverdächtigen noch im Nürnberger Hauptbahnhof festnehmen. Der Mann wurde bereits dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Um den genauen Tathergang zu erfahren, sucht die Nürnberger Mordkommission nach Zeugen. Insbesondere nach der Frau, die eingeschritten ist. Die Polizei beschreibt sie wie folgt:

Circa 18 - 25 Jahre alt

schlanke Statur

lange glatte blonde Haare

Sie trug einen grünen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war, eine schwarze kurze Jacke, eine helle Jeanshose sowie dunkle Stiefel.

Die Frau habe gegen 23.45 Uhr den Wartebereich der Galerie mit zwei Freundinnen betreten, welche sich kurz darauf von ihr verabschiedeten. Die unbekannte Frau, deren Begleiterinnen als auch weitere Tatzeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 in Verbindung zu setzen. (tkip)