Nach versuchtem Tötungsdelikt am Nürnberger Hauptbahnhof: Polizei sucht dringend nach Tatzeugen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Nürnberger Hauptbahnhof sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen. Der Tatverdächtige ist bereits in Polizeigewahrsam.

Nürnberg – Am Nürnberger Hauptbahnhof hat sich am Morgen des 28. Januar eine furchtbare Tat ereignet: Ein 37-jähriger Mann zog einer 46-jährigen Frau unvermittelt eine Plastiktüte über den Kopf und hielt diese fest, um ihr die Luft abzuschnüren. Die Frau hatte auf einer Sitzbank im Wartebereich geschlafen. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs. Eine bislang unbekannte Zeugin eilte der Frau zur Rettung: Sie sprach den Mann vehement an, woraufhin dieser die 46-Jährige losließ und wegging.

Nürnberg: Tatverdächtiger kann noch vor Ort festgenommen werden

Wie die Polizei weiter berichtet, konnten Beamte den 37-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen ihn.

Nürnberg: Polizei sucht nach wichtigen Tatzeugen

Auf den Videoaufzeichnungen des Nürnberger Hauptbahnhofs entdeckten die Ermittler drei wichtige unbekannte Tatzeugen - diese werden nun gebeten sich bei der Polizei zu melden. Dabei handelt es sich um die bislang unbekannte Frau, welche die Tat durch ihren Einsatz stoppte sowie zwei weitere männliche unmittelbare Zeugen des Tatgeschehens. Die Fahndungsfotos finden Sie hier.

Die unbekannte Frau und die beiden unbekannten Männer, wie auch Personen, welche Hinweise zur Identität der Zeugen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 in Verbindung zu setzen.

